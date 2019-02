Eskimeyen Şarkılar' Konseri Yoğun İlgi Gördü

Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen ve Battalgazi Musiki Cemiyeti Türk Sanat Müziği Korosu'nun seslendirdiği Selami Şahin bestelerinin yer aldığı 'Eskimeyen Şarkılar' konseri yoğun ilgi gördü.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan konsere, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Burada konuşan Battalgazi Musiki Cemiyeti Başkanı Mehmet Tunç Yıldırım, Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan'ın her zaman yanlarında olduklarını belirterek, teşekkürlerini iletti.



Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ise, sanatın önemine dikkat çekerek, "Müzik, ruhunda, bedeninde, sağlıklı toplum olmanın da, huzurlu toplum olmanın da temelidir. Eğer kalkınacaksa, sadece ekonomide veya bilimde, teknikte, kalkınmıyor. İçini kültür-sanatla doldurmadığın zaman, o kalkınma ruhsuz olur, anlamsız olur. Çok güzel binalar yaparsınız, ama o binalar içerisine sevginizi, muhabbetinizi eklemediğiniz zaman, o binalar sizi sıkar, sizi baskı altına alır, size bir huzursuzluk verir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne diyor; 'Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından bir tanesi kopmuş demektir' Onun için Türk milletinin, edebiyatta, sanatta, müzikte, mimaride ve her kültürde, her türlü alanda başarılı olması lazım, temayüz etmesi lazım" dedi.



Kent Müzesi'ni yakında hizmete açacaklarını belirten Başkan Gürkan, "Çok yakın zaman da kent müzemizde açılacak özellikle hakikaten çok güzel bir müze oldu. Hakikaten açıldığı zaman çocuklarınızla, eşinizle oraya gitmenizi arzu ediyorum. Göreceksiniz açıldıktan sonra sadece Malatya ölçeğinde değil, Türkiye'nin her tarafında o müzeyi gezip görmek için gelen insanlarımız olduğunu göreceksiniz. Ben ilk siz olun diyorum" şeklinde konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından Battalgazi Musiki Cemiyeti Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Selami Şahin bestelerinin yer aldığı ve Şef Mehmet Zeki Giray'ın yönetti 'Eskimeyen Şarkılar' adlı konser verildi. İzleyiciler konseri ayakta alkışladı.



Konser sonrası, Battalgazi Musiki Cemiyeti Başkanı Mehmet Tunç Yıldırım ve Koro Şefi Mehmet Zeki Giray'a çiçek ve hediye verildi. - MALATYA

