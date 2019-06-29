Eskimo cinsi köpeğin dondurma aşkı
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Eskimo cinsi köpeğin dondurma aşkıANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde Alişan Örgen'e ait Ayaz adlı Amerikan Eskimo cinsi köpek dondurma yemeden durmuyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:04 Kaynak: İHA
Eskimo cinsi köpeğin dondurma aşkı
ANTALYA - Antalya
'nın Kumluca
ilçesinde Alişan
Örgen'e ait Ayaz adlı Amerikan Eskimo cinsi köpek dondurma yemeden durmuyor.
Alişan Örgen 4 yıl önce Serik İlçesinden yavru olarak aldığı Ayaz'ın geçen yıl dondurma sevdiğini öğrendi. Geçen yaz olduğu gibi bu yaz mevsiminde de Alişan dondurmalarını Ayaz'la paylaşıyor.
Alişan Örgen; " Ayaz'ı 4 yıl önce Serik İlçemizden yavru olarak sahiplendim. Artık Ayaz ile bir bütün olduk. Bu benim çocuğum gibidir.
Kumluca'ya bir mobilya mağazasında çalışıyorum. Ayaz' ın haftalık bakımlarını kendim yapıyorum. Günlük bakımlarını annem Ayla ve ablam Duygu yapıyor" dedi. Geçen yıl köpeğinin dondurma sevdiğini fark ettiğini belirten Alişan Örgen; "Ayaz limonlu ve vanilyalı dondurma seviyor. Vanilyalı dondurmayı daha çok tercih ediyor. Bazen her gün yediriyoruz. Dondurmanın köpekler için zararlı olduğunu düşündüğümüz için haftada 2 defa yediriyoruz" dedi.
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