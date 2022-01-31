Üye Girişi
Eskimo usulü balık avını görüntülemek için Ağrı'ya geliyorlar - Son Dakika

Eskimo usulü balık avını görüntülemek için Ağrı'ya geliyorlar

31.01.2022 12:30
Eskimo usulü balık avını görüntülemek için Ağrı'ya geliyorlar

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden olan ve dondurucu soğukların ardından beyaza bürünen Ağrı'daki Balık Gölü, kafilelerle gelen fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden olan ve dondurucu soğukların ardından beyaza bürünen Ağrı'daki Balık Gölü, kafilelerle gelen fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

Taşlıçay ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve "saklı cennet" olarak nitelendirilen Balık Gölü, el değmemiş doğası, adaları, balık ve kuş türleriyle yılın her mevsimi ayrı güzelliğe bürünüyor.

İlkbahar aylarında çevresinde açan rengarenk çiçeklerle ziyaretçilerini cezbeden doğa harikası göl, sonbahara kadar doğaseverlere ve kampçılara ev sahipliği yapıyor.

Kış mevsimlerinin zorlu geçtiği bölgede dondurucu soğukların etkisiyle tamamen buzla kaplanan göl, şu sıralar fotoğraf sanatçılarının gözde mekanları arasında yer alıyor.

Eskimo usulü zorlu balık avını görüntülüyorlar

İstanbul, Ankara ve Samsun başta olmak üzere farklı illerden bir araya gelen fotoğraf sanatçıları, kafilelerle Balık Gölü'nü ziyaret ediyor.

Beyaza bürünen gölün üzerinde yürüyen misafirler, kar, buz, güneş ile bulutların bütünleştiği alanda köylülerin karları temizleyip buzu kırarak yaptığı zorlu Eskimo usulü balık avını ve kış manzarasını en iyi şekilde karelerine yansıtmaya çalışıyorlar.

"Burası ilginç bir yer"

Fotoğraf sanatçısı Faruk Akbaş, AA muhabirine, Türkiye'nin çok zengin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklere sahip olduğunu söyledi.

Ülkenin her yerinde birbirinden güzel bölgeler olduğunu ifade eden Akbaş, şöyle konuştu:

"Ülkemiz ilginç özellikleriyle biz fotoğrafçıları şaşırtmaya devam ediyor. Ağrı Dağı'nın etekleri, bir taraf Taşlıçay, bir taraf Doğubayazıt ve karşımızda muhteşem bir coğrafya bulunuyor. Ülkenin en yüksek rakımlı göllerinden bir tanesindeyiz. Köylü dostlarımız buz kırıp balık avlıyorlar. Bu, çok ilginç ve başka ülkede olsa sansasyonel konu bile olurdu. Çıldır Gölü'nde de burada da var. Bu göle ilk defa geliyoruz. Ülkemizin çeşitli yerlerinden 9 fotoğrafçı geldik. Bence burası ilginç bir yer, doğaya meraklı gezginleri bekliyoruz."

Fahriye Okay da Balık Gölü'nü daha önce televizyonda gördüğünü ve kışın fotoğraf çekmek için geldiğinden dolayı çok mutlu olduğunu anlattı.

Gülay Sinan da insanların sıcakkanlı ve misafirperver olduğunu belirterek, "Hayatımda görmediğim karı burada gördüm. Alabildiğince her yer bembeyaz ve şu an buzla kaplı gölün üzerindeyim. Şu ana kadar karşılaştığımız insanlar çok candan ve dostluk içerisinde bize yaklaştılar. Böyle bir yerde olduğum için çok mutluyum." dedi.

YORUMLAR
500

Doğu Anadolu Bölgesi, Balık Gölü, Eskimo, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskimo usulü balık avını görüntülemek için Ağrı'ya geliyorlar - Son Dakika


Soylu'dan şehit yakınına küfür eden Türkkan'la poz veren Kılıçdaroğlu'na tepki: Çok yakışmışlar Soylu'dan şehit yakınına küfür eden Türkkan'la poz veren Kılıçdaroğlu'na tepki: Çok yakışmışlar         
12:36
Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den uçuyor! Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den uçuyor!         
12:33
18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak         
11:43
"Büyük bir yozlaşma devrindeyiz" diyen İlber Ortaylı, izlediği tek diziyi açıkladı "Büyük bir yozlaşma devrindeyiz" diyen İlber Ortaylı, izlediği tek diziyi açıkladı         
11:21
Apartmanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan genç kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi Apartmanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan genç kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi         
11:18
Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti         
10:54
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi?         
09:56
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı         
09:08
Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu         
08:05
Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir         
07:57
Dünya gündeminde yer aldı! Ronaldo, Messi'nin tahtına oturmak için Barcelona'ya gidiyor Dünya gündeminde yer aldı! Ronaldo, Messi'nin tahtına oturmak için Barcelona'ya gidiyor         
07:37
Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası         
22:37
Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler         
21:55
3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı! 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!         
21:54
Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum! Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum!         
20:37
Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı         
20:35
Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39

Son Dakika Haberleri
12:34 Son dakika: Türkiye'nin turizm geliri 2021'de iki katına çıktı!
12:33 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den uçuyor!
12:17 İstiklal Caddesi'nde Kürtçe sokak müziği yapan gençler polis tarafından engellendi mi?
12:15 Bir anket daha! Millet İttifak'ı bu ankette de önde
12:10 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 250, yoksulluk sınırı 13 bin 844 lira oldu
11:39 Belediye işçilerinin karla zorlu mesaisi devam ediyor
11:43 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak
11:38 Son Dakika: Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili olarak yakalanan 11 kişinin gözaltı süresi cuma gününe kadar uzatıldı
11:34 Süleyman Demirel'in Bülent Ecevit posteri taşıyan çocukla kameralara verdiği poz yeniden gündem oldu
11:29 Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i tanınmaz halde! Geçirdiği estetik operasyon sonrası bambaşka biri oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 12:40:32. #1.13#
SON DAKİKA: Eskimo usulü balık avını görüntülemek için Ağrı'ya geliyorlar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement