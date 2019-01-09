'ESKİMODA' Haller Yepyeni Şarkılar!

"RAHAT" ismini taşıyan EP'de dillere dolanmaya aday 6 şarkı var. İlk klip ise Sinan Salaz yönetmenliğinde "Rahat" şarkısına çekildi.

Üniversiteden bu yana, yıllar boyunca aynı heyecanı paylaşan 3 arkadaş I·smail Bahadır Özmen ,T.Behiç Korkutan ve Seçkin I·nceli 90'lara dostlukları ve müzikleriyle selam çakıyor.

Kınay Production etiketiyle yayınlanan 'Rahat'ın sürprizlerinden biri"Ay Gidiyor Batmaya" isimli Kıbrıs türküsü. Daha önce çogˆunlukla 'Ankara havaları' tarzında yorumlanmıs¸ olan bu türkünün çok sesli Eskimoda yorumu grubun müzikal altyapısını da gözler önüne serecek. bir digˆer sürprizi de Türkiye'nin en önemli müzisyenlerinden olan Göksun Çavdar.Ünlü klarnetçi gruba üç s¸arkıda klarnetiyle es¸lik ediyor.

EP'deki tüm s¸arkılar Stüdyo Hardal'da kaydedilmis¸ olup aranjör olarak Ras¸it Pekmezci'nin imzası var.Mix-Mastering Akın Erdem Kadız'a teslim edilmis¸.Kapak tasarımı ise RVO Ajans'a ait.