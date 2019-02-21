Son Dakika Haberleri: Eşkina" Taşı Böbrek Taşını Düşürüyor

Eşkina" Taşı Böbrek Taşını Düşürüyor

54 dakika önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde "eşkina taşı" satışa sunuldı.

Eşkina
Bursa'nın Mudanya ilçesinde "eşkina taşı" satışa sunuldı.

Mudanya'nın Ömer Bey Mahallesi'nde bulunan Tahir Balıkçılık, böbrek taşına çok iyi geldiği iddia edilen eşkina taşını satışa sundu. Balıkların beyninden temin edilen taş, oldukça meşakkatli yollardan satışa hazır hale getiriliyor. Satıcı Sinan Uzunay, taşın 1 tanesinin 15 TL'den satıldığını ve böbrek taşı sıkıntısı olan vatandaşlara tavsiye edildiğini söyledi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:33 Kaynak: İHA

Balıkçılık, Bursa, Mudanya, Güncel
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