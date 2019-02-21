Eşkina" Taşı Böbrek Taşını Düşürüyor
54 dakika önce
Bursa'nın Mudanya ilçesinde "eşkina taşı" satışa sunuldı.
Bursa
'nın Mudanya
ilçesinde "eşkina taşı" satışa sunuldı.
Mudanya'nın Ömer Bey Mahallesi'nde bulunan Tahir Balıkçılık
, böbrek taşına çok iyi geldiği iddia edilen eşkina taşını satışa sundu. Balıkların beyninden temin edilen taş, oldukça meşakkatli yollardan satışa hazır hale getiriliyor. Satıcı Sinan Uzunay, taşın 1 tanesinin 15 TL'den satıldığını ve böbrek taşı sıkıntısı olan vatandaşlara tavsiye edildiğini söyledi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:33 Kaynak: İHA
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