Eşkinat 3 Yeni Halk Plajı Yapacak

Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakının Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Ekrem Eşkinat, deniz şehri kentimizin her geçen gün denizden uzaklaştırılmasına dur demek için şehre yeni halk plajları açacağını açıkladı.

"KÜÇÜK BİR PLAJ AÇTIK. SANSASYON OLDU. PLAJA HASRET KALMIŞIZ."

2019 – 2024 yılları arasında gerçekleştireceği projeleri bir bir açıklamaya devam eden Millet İttifakı Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Ekrem Eşkinat; "Deniz kenarındayız ve maalesef plajımız yok. Küçük bir plaj açtık. Sansasyon oldu. Plaja hasret kalmışız. Benim çocukluğumda 5-6 tane plaj vardı. Değirmenaltı, Dereağzı, Kumbağ, Barbaros, Topağaç… Ne oldu onlar? Şimdi hepsini tekrar geri getiriyoruz." dedi.

"ÇÜNKÜ DENİZ BİZİM İÇİN YAŞAMSALDIR"

Yeni plajların ilkinin haziran ayında Altınova'da açılacağı ifade eden Eşkinat; "O ilk yaptığımız Kumbağ Mutlukent (Gündal) plajından sonra haziran ayında ikinci plajımızı da halkımızın hizmetine sunacağız. Bu seri ondan sonra devam edecek. Bu şehirdeki insanlara deniz kenarında yaşadığını hatırlatacağız. Çünkü deniz bizim için yaşamsaldır. Belki de bizim muhlisliğimizin, şefkatli oluşumuzun, birbirimize sarılmamızın, daha yumuşak, daha toleranslı olmamızın kökeninde deniz kenarında yaşıyor olmamız var." açıklamasında bulundu.

ERENYALI – KUMBAĞ – BARBAROS'A YENİ HALK PLAJLARI GELİYOR

Açılması kesinleşen plajları tek tek duyuran Millet İttifakı Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Ekrem Eşkinat; " Tekirdağ'ın ilk halk plajı olan Kumbağ Mutlkent (Gündal) Halk Plajı 2017'de hizmet vermeye başladı. Plajlar halkındır dedik ve tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yenilerini ekliyoruz. Önce Erenyalı, ardından Kumbağ Limanı yanı ve hemen sonrasında da Barbaros Halk Plajlarını hazırlayıp Süleymanpaşalı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.