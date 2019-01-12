Eşkinat: "Tüm Çabamız Geleceğimizin Güvencesi Yavrularımız İçin…"

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat birkaç ay önce hizmete başlayan ve büyük ses getiren Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi hakkında açıklamalarda bulunurken; "Bizler her mahallede bu akademilerin olmasını istiyoruz. Hatta şu anda Karacakılavuz Mahallemizde yeni bir Çocuk Akademisi yapımımız devam ediyor. Geleceğimizin güvencesi yavrularımız daha iyi yetişsin diye bizler daha da çok çalışmalıyız. Tüm çabamız onlar için…" açıklamasında bulundu.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Altınova Mahallesi'ndeki Osman Tabak Kampusu içinde hizmete başlayan Çocuk Akademisi, klasik eğitimin yanı sıra kültürden sanata, çevre bilincinden sokak hayvanları konusuna kadar verdiği eğitim ile Trakya'nın parlayan yıldızı oldu.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat tarafından şehrimize kazandırılan akademide çocuklar fidan dikiminden, kamp eğitimine, ebru sanatından müzik eğitimine, çevre bilincinin öneminden yemek yapmaya hatta tarımsal üretime kadar her gün birçok eğitim veriliyor.

Alzheimer Gündüz Bakımevi ile yan yana hizmet veren Çocuk Akademisi'nde çocuklar düzenli olarak büyükleri ile de bir araya geliyor.

EŞKİNAT :"BU PROJEYİ HAYATA GEÇİRMEK EN BÜYÜK HAYALLERİMDEN BİRİYDİ"

Süleymanpaşa Çocuk Akademisi Projesinin hayata geçmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek akademi ile ilgili açıklamalarda bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat; "Bu projeyi hayata geçirmek benim en büyük hayallerimden biriydi. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın çocuklarına hizmet vermesi için böyle bir çalışma düşünmüştük. Akademimiz açılalı sadece birkaç ay oluyor. Ancak verilen eğitim ile çocuklarımız büyük yol kat ettiler." dedi.

VERİLEN EĞİTİM İLE ÇOCUKLAR GELECEĞE HAZIRLANIYOR

Çocukların gelişimine ve birey olma bilincine dikkat çeken Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat; "Çocuklarımız burada yaşayarak, yaparak öğreniyor. Hayatta ihtiyaç duyacakları becerileri geliştiriyorlar. Aynı zamanda küçük yaştan itibaren kendi ihtiyaçlarının ve sorumluluklarının farkına vararak hayata hazır bireyler olarak yetişiyorlar. Burada verilen eğitim aslında tam da bu. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak." diye konuştu.

"TÜM ÇABAMIZ ONLAR İÇİN"

Hedefinin her mahallede Çocuk Akademisi açmak olduğunu dile getiren Başkan Eşkinat; "Bizler her mahallede bu akademilerin olmasını istiyoruz. Hatta şu anda Karacakılavuz Mahallemizde yeni bir Çocuk Akademisi yapımımız devam ediyor. Geleceğimizin güvencesi yavrularımız daha iyi yetişsin diye bizler daha da çok çalışmalıyız. Tüm çabamız onlar için…" ifadelerini kullandı.