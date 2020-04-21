Eskinazi, online toplantıda konuştu - Son Dakika
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Eskinazi, online toplantıda konuştu

6 saat önce

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesinin online basın toplantısına katılan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Ege'nin bu performansının arka planında tarım ve tarıma dayalı ihracata dayanan ekonomik potansiyeli yatıyor.

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Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesinin online basın toplantısına katılan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Ege'nin bu performansının arka planında tarım ve tarıma dayalı ihracata dayanan ekonomik potansiyeli yatıyor. Korona virüs salgınının küresel ekonomik ve jeopolitik dengeleri değiştirdiği bu dönemde üretim planlamalarımızı ve projeksiyonlarımızı etkili bir şekilde yaparak kalıcı önlemler alıp stratejimizi belirliyoruz" dedi.


EMD İzmir Şubesi tarafından korona virüs (Covid-19) salgını günlerinde düzenlenen online basın toplantılarının ilkine EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi konuk oldu. 1 Ocak-15 Nisan döneminde 3 milyar 659 milyon dolar ihracata imza atan Ege İhracatçı Birliklerinin, son 1 yıllık dönemde 13 milyar 179 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırdığını dile getiren Eskinazi, şöyle konuştu: "Salgının dünyada gıdanın stratejik değerini öne çıkardığını mart ayında tarım sektörleri ihracatının yüzde 6'lık artışla 405 milyon dolardan 428 milyon dolara yükselmesiyle, aynı zamanda da 1 Ocak'tan 15 Nisan'a kadarki dönemde toplam tarım sektörleri ihracatının 1 milyar 396 milyon dolara ulaşmasıyla görebiliyoruz. Pandeminin bütün sektörlerde etkisinin hissedildiği dönemde, Ege'nin bu performansının arka planında tarım ve tarıma dayalı ihracata dayanan ekonomik potansiyeli yatıyor. Korona virüs salgınının küresel ekonomik ve jeopolitik dengeleri değiştirdiği bu dönemde üretim planlamalarımızı ve projeksiyonlarımızı etkili bir şekilde yaparak kalıcı önlemler alıp stratejimizi belirliyoruz."


"Örnek gösterilen ülkeler arasındayız"


Birçok ülkenin dış ticaretinin büyük sekteye uğradığı bu dönemde bakanlıkların aldığı ciddi ve etkili tedbirler sayesinde Türkiyenin, Covid-19 salgınıyla mücadelede örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldığını kaydeden Eskinazi, "Tüm sektörleri ve istihdamı korumak adına devreye alınan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi, temassız ihracat modeli, korona virüs tanısında kullanılan ve hızlı sonuç veren PCR testinin gümrük kapılarında kullanılması gibi çözümlerle ihracatımız kesintiye uğramadan etkin ve güvenli bir şekilde devam ediyor. Uluslararası ticarete büyük katkı sağlayan yüksek katma değerli fuar turizminin devamı için de çalışmalarımız sürüyor. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın da geçtiğimiz günlerde belirttiği gibi fuarlar, B2B toplantılar ve ticaret heyetlerini dijital ortama taşıyacağız" ifadelerini kullandı.


Talepleri sıraladı


Korona virüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında stok finansman desteğinin bir an önce hayata geçirilmesini istediklerini belirten Eskinazi, şöyle konuştu: "Mali yükümlükler konusunda sağlanan ek sürelere benzer biçimde ihracat bedellerinin yurda getirilmesi son günü nisan, mayıs ve haziran aylarına isabet edenlerin 6 ay süre ile uzatılmasını arz ve talep ediyoruz. Kısa çalışma ödeneğinin devreye alınması ve Eximbank'ın aracı bankalar üzerinden kullandırılan sevk öncesi ihracat kredilerinde vade uzatımı yapılabilmesi desteği önemli noktalardan biri. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, sektörel veya ölçek nitelikleri KOSGEB tarafından belirlenmek kaydıyla finansman sorunlarının çözümüne yönelik olarak yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik Türk Lirası veya döviz cinsinden kullanacakları kredilerin faiz giderleri KOSGEB tarafından desteklenecek. KOSGEB'in bankalar ile düzenleyeceği protokoller çerçevesinde, bankaların uygulayacağı komisyon ve diğer masraflar KOBİ'erin lehine olacak şekilde KOSGEB ve bankalar ile müştereken belirlenecek ve bankalar, belirlenenler dışında KOBİ'lerden masraf veya komisyon almayacak."


Türkiye'nin mart ayı ihracatı 13 milyar 426 milyon dolar


Tüm dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle Türkiye'nin ihracatının mart ayında yüzde 17'lik düşüşle 13 milyar 426 milyon dolar olduğunu hatırlatan Eskinazi, "1 Ocak-19 Nisan döneminde ise Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 44 milyar 235 milyon dolara geriledi. Yılın ilk 4 ayında ihracatçılar, ülkemizin bayrağını 207 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. Türkiye'nin ihracatında 4,1 milyar dolarla Almanya ilk sırada yer aldı. Almanya'yı 2,6 milyar dolarla İngiltere, 2,3 milyar dolarla Amerika Birleşik Devletleri, 2,2 milyar dolarla İtalya, 1,8 milyar dolarla İspanya, Irak ve Fransa, 1,5 milyar dolarla Hollanda, 1,2 milyar dolarla İsrail ve 1,1 milyar dolarla Rusya izledi. Nisanın ilk 19 gününde Türkiye'nin ihracatı yüzde 47'lik düşüşle 4,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken Ege'nin ihracatı ise nisanın ilk 15 gününde yüzde 23 azalarak 410 milyon dolar oldu" bilgisini verdi.


Sağlık güvenliği ve üretim devamlılığı vurgusu


Eskinazi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Salgın sürecinin ekonomik etkilerini, dünyaya ve Türkiye'ye olan yansımalarını ve krizden çıkış formüllerini konuşarak çalışmalarımıza koordineli bir şekilde devam ediyoruz. Sektörlerin ve ihracatçıların sürekli bilgilendirilmesi gerektiğine inandığımız için korona@eib.org.tr ismiyle ihracatçıların dış ticarette korona virüs salgını nedeniyle yaşadıkları sıkıntılarını aktaracakları bir mail adresi oluşturduk. Sürecin takipçisi olup ihracatçılarımızın sorunlarını resmi kurumlara aktarıyoruz ve onlara bilgi veriyoruz. Aynı zamanda web sitemizde korona virüs salgını kapsamında ihracatla ilgili yaşanan güncel gelişmelerin takip edildiği bir bölümümüz ve online yardım hattımız var. Korona virüs pandemisinin ekonomik etkilerinin analiz edildiği, karşılıklı değerlendirmelerden oluşan soru ve önerilerle sektörel sorunları tartıştığımız, çözüm önerileri bulmaya çalıştığımız online seminerler düzenliyoruz. Bu kapsamda İŞKUR İzmir İl Müdürümüz Kadri Kabak, kısa çalışma ödeneği hakkında ve eski Ekonomi Bakan Yardımcımız Adnan Yıldırım ise salgınla mücadelede sağlanan desteklerle ilgili ihracatçılarımızı bilgilendirdi. Bir diğer seminerimiz ise Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan ve Türk Eximbank İzmir Şube Müdürü Hüseyin Egemen Kılıç'ın katılımıyla gerçekleşen salgınla mücadelede Eximbank'ın sağladığı desteklerle ilgiliydi. Yarın ise Londra Ticaret Başmüşaviri Tarık Sönmez, Pekin Ticaret Başmüşaviri Hakan Kızartıcı, Berlin Ticaret Müşaviri Berrak Bilgen Beşergil ve Madrid Ticaret Müşaviri Altuğ Leblebiciler'in katılımıyla korona virüs salgınının hedef pazarlarımızdaki seyrinin konuşulacağı bir seminer düzenleyeceğiz. Oluşturduğumuz veri tabanı ve iletişim kanallarıyla senkronizasyon içerisinde hızla aksiyon alıp dinamik bir yapıyla birlikte hareket ediyoruz. Bu süreçte sorumlu olduğumuz çalışanlarımız için elimizden geleni yapıyoruz. Önemsediğimiz iki önemli nokta var. Bunlardan biri çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği, diğeri ise disiplin süreci ve üretimin devamı. Sosyal mesafe ve korunma önlemlerine uyarak üretimin devam etmesi için canhıraş çalışan personelimize sahip çıkmalıyız." - İZMİR

Ege İhracatçı Birlikleri, Jak Eskinazi, İzmir, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 12:01 Kaynak: İHA

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