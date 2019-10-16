Eskipazar Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
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Eskipazar Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:09 Kaynak: AA
Eskipazar Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Eskipazar Belediye Meclisi, Barış Pınarı Harekatı gündemi ile olağanüstü toplandı.
Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez başkanlığında yapılan olağanüstü meclis toplantısında, harekata destek vermek amacıyla meclis toplantı ücretlerinin Mehmetçiğe bağışlanmasına karar verildi.
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