Son Dakika Haberleri: Eskipazar Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Eskipazar Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Eskipazar Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Eskipazar Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Eskipazar Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Eskipazar Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Eskipazar Belediye Meclisi, Barış Pınarı Harekatı gündemi ile olağanüstü toplandı.

Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez başkanlığında yapılan olağanüstü meclis toplantısında, harekata destek vermek amacıyla meclis toplantı ücretlerinin Mehmetçiğe bağışlanmasına karar verildi.

Barış Pınarı Harekatı, Eskipazar, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:09 Kaynak: AA
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