Eskipazar'da eğitime kar engeli - Son Dakika
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Eskipazar'da eğitime kar engeli

7 saat önce

Karabük'te gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Eskipazar ilçesinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Eskipazar'da eğitime kar engeli, System.String[]

Karabük'te gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Eskipazar ilçesinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.


Valilikten yapılan açıklamada, Eskipazar ilçesinde yaşanan olumsuz hava koşulları etkili olan soğuklar ve buzlanma sebebiyle taşımalı eğitim kapsamında yer alan okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacakları bildirildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve Safranbolu ilçesinde, ilk ve orta dereceli okullar da bugün tatil edilmişti.

Eskipazar, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:52 Kaynak: AA
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