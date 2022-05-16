Eskipazar'daki içme suyu numunelerinde kirliliğe rastlandı - Son Dakika
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Eskipazar'daki içme suyu numunelerinde kirliliğe rastlandı

16.05.2022 18:10
Eskipazar'daki içme suyu numunelerinde kirliliğe rastlandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde mide bulantısı ve ishal şikayetiyle yaklaşık 100 kişinin hastaneye başvurması üzerine içme suyundan alınan numunelerin bakteriyolojik açıdan kirli olduğu tespit edildi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde mide bulantısı ve ishal şikayetiyle yaklaşık 100 kişinin hastaneye başvurması üzerine içme suyundan alınan numunelerin bakteriyolojik açıdan kirli olduğu tespit edildi.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AA muhabirine, Karahasanlar ve Üçevler köylerinde Ramazan Bayramı'nda yaşanan ishal vakaları nedeniyle bölgedeki 5 ayrı köye içme suyu sağlayan depolardan ve köylerdeki çeşmelerden alınan su numunelerinin analizlerinin sonuçlandığını bildirdi.

Sonuçlara göre içme suyunun bakteriyolojik açıdan kirli olduğunun tespit edildiğini aktaran Sarı, şunları kaydetti:

"İl Özel İdaresi tarafından yapılan incelemeler sonucu isale hattının dere içerisinden geçtiği bölümde sorun tespit edildi, ekiplerce sıkıntı giderildi ve hat onarıldı. Ayrıca, yine İl Özel İdaresi ekipleri tarafından su depoları temizlendi ve bakımları yapıldı. Çarşamba günü tekrar kontrol numunesi alacağız. Köylülerimize çarşamba günü alacağımız numune sonuçları temiz çıkana kadar şebekenin suyunu kesinlikle kaynatmadan kullanmamaları gerektiğini ilettik."

Sarı, ayrıca dün Eskipazar merkezde yaklaşık 40 kişinin yaşadığı mide bulantısı ve ishal şikayetiyle ilgili bugün içme suyundan yine numune alındığını bildirdi.

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Kaynak: AA

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