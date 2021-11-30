KARABÜK ESKİPAZAR DOĞANCILAR YERALTI DEPOLAMASI TAMAMLANDI - Son Dakika

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Karabük iline yaptığı yatırımlarla illerimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Karabük ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Karabük Doğancılar yeraltı depolamasında çalışmalar tamamlandı. Karabük Doğancılar yeraltı depolaması ile20 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Yeraltı depolamasında, Gövde betonu, drenaj alanı, kazı - dolgu imalatları ve su alma yapısı imalatları tamamlandı. Karabük Doğancılar Yeraltı Depolamasının temelden yüksekliği 7 metre ve su depolama kapasitesi 6 bin m3 .