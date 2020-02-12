Eskipazar ilçesinde eğitim ve öğretime kar engeli - Son Dakika

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Eskipazar ilçesinde eğitim ve öğretime kar engeli
1 saat önce
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yaşanan olumsuz hava koşulları etkili olan soğuklar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında yer alan okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:59 Kaynak: İHA
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yaşanan olumsuz hava koşulları etkili olan soğuklar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında yer alan okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Karabük Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Eskipazar İlçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları etkili olan soğuklar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında yer alan okullarda 12.02.2020 çarşamba günü eğitime bir gün ara verilmiş olup kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır kamuoyuna ilanen duyurulur" denildi. - KARABÜK
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