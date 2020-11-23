Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kamulaştırma çalışmaları başladı - Son Dakika

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kamulaştırma çalışmalarının başladığını bildirdi.

Ünal ve Güneş tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, geçen yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaretlerinde üzerinde durdukları Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin 2020 yılı kamulaştırma yatırım planına dahil edildiği kaydedildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Karabük Valiliği tarafından Eskipazar İhtisas Sanayi Bölgesi'nde kamulaştırılacak alanın hak sahipleri ile idarenin anlaşması ve yıl sonuna kadar işlemlerin tamamlanması için tebliğ gönderildiği aktarılan açıklamada, "İhtisas sanayi bölgemizde kamulaştırma çalışmaları resmen başlamıştır. Sanayi bölgesi ile ilgili ve yetkili arkadaşlar vatandaşlarımızla resmi işlemleri gerçekleştirmektedir." denildi.

Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin 2021 yılından itibaren yatırımcılarına kapılarını açacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına destek olmak, Karabükümüzün ve bölgemizin potansiyelini daha iyi noktalara getirmek için bu projeyi çok önemsiyoruz. Sanayi bölgesine gelen her bir yatırımcımız şehrimizin ekonomisine, üretimine ve istihdamına çok önemli katkılar sağlayacaktır. Buradan ilimizdeki, bölgemizdeki ve ülkemizdeki sanayicilerimizi Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne yatırım yapmaya davet ediyoruz. Ülke olarak üreterek büyümeye devam edeceğiz."

Ünal ve Güneş, projenin kamulaştırılması konusunda ve tüm talepler noktasında verdiği destekler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin'e tüm Karabük halkı adına teşekkür etti.