Eskipazar Sadeyaka köyü merkez camisi ibadete açıldı - Son Dakika

Eskipazar Sadeyaka köyü merkez camisi törenle ibadete açıldı.

Sadeyaka Köyü Kalkınma, Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği tarafından köy sakinlerinin ve hayırseverlerin desteği ile yapılan Eskipazar Sadeyaka köyü merkez camisi ve köy konağı ibadete açıldı.

Açılış kurdelesini kesen Vali Fuat Gürel ve AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, caminin ve köy konağının yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek caminin köy sakinlerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açılışa Vali Gürel ve milletvekili Güneş'in yanı sıra, Eskipazar Kaymakam Vekili Ovacık Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Eskipazar İl Genel Meclis Üyesi Sunay Yaka, ilçe protokolü ve köy sakinleri katıldı.