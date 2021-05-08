ESKİŞEHİR 112 AMBULANSINDA GÖREVLİ ANNELERİN KORKUSU; ÇOCUKLARINA VİRÜS BULAŞTIRMAK - Son Dakika

ESKİŞEHİR 112 AMBULANSINDA GÖREVLİ ANNELERİN KORKUSU; ÇOCUKLARINA VİRÜS BULAŞTIRMAK

08.05.2021 11:18

ESKİŞEHİR 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde paramedik olarak görev yapan 3 anne, koronavirüs sürecinde çocuklarına ve yakınlarına virüs bulaştırmaktan çok büyük endişe duyduklarını söyledi.

ESKİŞEHİR 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde paramedik olarak görev yapan 3 anne, koronavirüs sürecinde çocuklarına ve yakınlarına virüs bulaştırmaktan çok büyük endişe duyduklarını söyledi. Yaklaşık 20 yıldır sağlık çalışanı olarak görev yapan evli ve 3 çocuk annesi Banu Balcı (40), koronavirüs sürecinde eşinden bu çocuklarından uzaklaşmak zorunda kaldığını belirterek, 'Yaklaşık 14 aydır çocuklarımızla aynı sofrada yemek yemiyoruz. Eşimin kronik hastalıkları olduğu için, ayrı bir çaba gösteriyorum. Benden bulaş olup da onun vicdani sorumluluğunu taşımak istemiyorum. Üç kız çocuğum var, nöbetten gelince sarılıyorlardı. Şimdi hepsi uzakta duruyor" dedi.

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Komuta Kontrol Merkezi'nin yanı sıra 38 istasyonda 67 ambulans ve yaklaşık 700 personel ile 7 gün 24 sağlık hizmeti veriyor. Acil vakaya ulaşma süresi 4.7 dakika olan başhekimlik ve bağlı birimlerde çalışan sağlık personelinin yüzde 65'ini kadınlar oluştururken, ambulans sürücülerinin yüzde 8'i, motosiklet ekiplerinin ise yüzde 30'u kadınlardan oluşuyor. Koronavirüs sürecinin başladığı günden itibaren, virüsle en ön safta yer alan 112 çalışanları virüsü çocuklarına ve yakınlarına bulaştırmaktan endişe duyuyor.

Yaklaşık 20 yıldır 112 Ambulans Servisi Başhekimliği'nde paramedik olarak görev yapan evli ve 3 çocuk annesi Banu Balcı, süreçten en çok çocuklarının etkilendiğini söyledi. 14 aydır çocuklarıyla aynı masada yemek yiyemediklerinden yakınan Balcı, 'Tüm Türkiye olarak hepimiz zorlu bir süreçten geçiyoruz ama biz sağlıkçılar olarak daha farklı sorunlar yaşıyoruz. Covid'i eve taşımama çabamız var. Yaklaşık 14 aydır çocuklarımızla aynı sofrada yemek yemiyoruz. Self servis, herkes yemeğini alıp bir kenara çekiliyor. Eşimin kronik böbrek rahatsızlığı olduğu için, ayrı bir çaba gösteriyorum. Benden bulaş olup da onun vicdani sorumluluğunu taşımak istemiyorum. Üç tane kız çocuğum var, nöbetten gelince sarılıyorlardı. Şimdi hepsi uzakta duruyor. 'Bir üstünü değiştir anne. Elini yüzünü yıka anne, ondan sonra sarılalım' diyorlar. Evde kaliteli zaman geçirme vaktimiz çok azaldıö dedi.

'TELEFONDA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞARAK HASRET GİDERİYORUZ'

Çocukları ve eşiyle yoğun nöbetler sırasında cep telefonundan görüntülü konuşarak hasret giderdiklerini anlatan Balcı şunları söyledi:

'Nöbetlerde görüntülü olarak konuşuyoruz, özlüyoruz. Küçük kızım daha da etkilendi. Artık çocuklarımız hiçbir yere gidemediği için, 'eve kök saldık' diyerek ayrı bir şikayetçiler. Çocuklarımız daha çok etkileniyorlar. Biz psikolojik olarak yıprandığımız için ister istemez onlara da yansıtıyoruz. Yorgun geliyoruz eve, stresli oluyoruz. Hastalarımızı gördükçe eve taşımayalım, onlar da böyle bir süreçten geçmesinler diye düşünüyoruz. Annesiniz, çocuğunuza bulaştırdığınızda çok daha fazla vicdani sorumluluğu var. Ben çocuklarımın çocukluğunu onlara yaşatamıyorum. Annelerine en çok ihtiyacı olduğu zamanlarda anneleri yok, nöbette ya da temaslı oluyoruz kendimizi odaya kapatıyoruz. Biz bu kadar çalışıyorken, herkes aynı özveriyi göstersin istiyorumö

'ANNELERİNE SARILMAK İSTİYORLAR'

Evli ve 1 çocuk annesi olan paramedik Meltem Onay (29) da hem sağlıkçı, hem anne olmanın koronavirüs sürecinde zor olduğunu ifade etti. Koronavirüs vakalarına giderken koruyucu kıyafet giyerek önlem almalarına karşı her zaman bir bulaşma ihtimalinin olduğunu kaydeden Onay, 'Çocuğumuzu eskiden olduğu gibi öpüp koklayamıyoruz. Doya doya vakit geçiremiyoruz. Evde bazen maskeli oturduğumuz bile oluyor. Mesela hastayı entübe ederken ben hasta ile neredeyse ağız ağıza bir pozisyonda oluyorum. Evet maskemiz var, gözlüğümüz, koruyucu ekipmanlarımız var fakat yine de bulaşma ihtimali yüzde 1 olabiliyor. Bulaşma ihtimali olduğu için çocuklarla artık telefonla görüşüyoruz. Kamera ile görüşüyoruz ama çocuklar bunu kabul etmiyorlar maalesef, yakın olmak istiyorlar. Annelerine sarılmak istiyorlar. Hani bir çocuk korkar ve annesine sarılmak ister ya' İşte biz onu bu süreçte yapamıyoruz. Çocuğum korkuyor ve ben ona sarılamıyorumö şeklinde konuştu.

'ÇOCUKLARIMA SIRTINDAN SARILIYORUM'

Paramedik Meryem Duman (36) da 10 yıldır, 112 Ambulans Servisi Başhekimliği'nde görev yaptığını ifade etti. Evli ve 2 çocuk annesi olan Duman, 1 yılı aşkın süredir koronavirüs vakalarına çok yakın temasta olacak şekilde çalışmaya devam ettikleri için çocuklarına sırtlarından sarılabildiğini söyledi. Sürecin bir an önce geçmesini dileyen Duman, 'Çocuklarımıza doya doya sarılamamanın ne demek olduğunu biz bu dönemde çok iyi anladık. En fazla sırtından sarılabiliyorum ben çocuklarıma ki bu uzun zamandır böyle. Ama inşallah geçecek diye düşünüyoruz. Çocuk vakalara gittiğimizde tabii ki profesyonel olmak lazım ve bir sağlık personeli olarak yaklaşmak gerekiyor ama bu kesinlikle böyle olmuyor. İlk çocuk vakaya gittiğinizde anne olarak yaklaşıyorsunuz. İlk o annelik duygusu ön planda oluyor, daha sonra değerlendirmesini muayenesini yapıyorsunuz. Yani onun vicdanı çok başka tabii kiö dedi.

ESKİŞEHİR 112 AMBULANSINDA GÖREVLİ ANNELERİN KORKUSU; ÇOCUKLARINA VİRÜS BULAŞTIRMAK
ESKİŞEHİR 112 AMBULANSINDA GÖREVLİ ANNELERİN KORKUSU; ÇOCUKLARINA VİRÜS BULAŞTIRMAK
ESKİŞEHİR 112 AMBULANSINDA GÖREVLİ ANNELERİN KORKUSU; ÇOCUKLARINA VİRÜS BULAŞTIRMAK
ESKİŞEHİR 112 AMBULANSINDA GÖREVLİ ANNELERİN KORKUSU; ÇOCUKLARINA VİRÜS BULAŞTIRMAK

Koronavirüs, Eskişehir, Ambulans, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR 112 AMBULANSINDA GÖREVLİ ANNELERİN KORKUSU; ÇOCUKLARINA VİRÜS BULAŞTIRMAK - Son Dakika


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