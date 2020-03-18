Eskişehir 112'den Çanakkale şehitlerine ahde vefa - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Eskişehir 112'den Çanakkale şehitlerine ahde vefa - Son Dakika

Eskişehir 112'den Çanakkale şehitlerine ahde vefa

6 saat önce

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından, Çanakkale Zaferinin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından duygu dolu bir video paylaştı.

Eskişehir 112'den Çanakkale şehitlerine ahde vefa, System.String[]

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından, Çanakkale Zaferinin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından duygu dolu bir video paylaştı.


Kurumun resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale cephesinde şehit olan sıhhiye bölüğünde görevli, Şehit Sıhhiye Er Süleyman oğlu Hasan, Şehit Er Osman oğlu Ömer Ali, Şehit Er Ahmet oğlu Bayram ve Türkiye'nin ilk hemşiresi olan Safiye Hüseyin gibi birçok Eskişehirli şehit anıldı. Çekilen videonun devamında ise, nöbeti devreden sıhhiye bölüğünün nöbetini Eskişehir 112 personelinin devraldığı anlatıldı.


Ayrıca paylaşılan videonun açıklama kısmında ise, "Eskişehir 112 olarak nöbeti devralıyoruz. Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; nöbeti devralıyoruz" diye belirtildi. - ESKİŞEHİR

Çanakkale, Eskişehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:44 Kaynak: İHA

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