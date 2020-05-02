Eskişehir 112, koronavirüsle mücadeleyi klip haline getirdi - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, 112 çalışanları, koronavirüs ile mücadelede hastalarla ilk teması sağlayan Covid-19 ekibinin çalışmalarını klip haline getirerek, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Büyük beğeni toplayan klipte, özel kıyafetlerini giyen sağlık çalışanlarının hastalara ilk müdahalesi anlatılıyor.

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği çalışanları, salgınla ilgili uyarıda bulunmak için video klip hazırladı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, 112 acil servis çalışanlarından koronavirüs şüphesi bulunan ya da kesin tanı konulan hastalara ilk teması sağlayan 'Covid ekibi', özel kıyafetlerini ve ekipmanlarını giydikten sonra koronavirüs hastasına ilk müdahaleyi görüntüledi. Sahada verdikleri mücadelenin bir bölümünü yansıtan görüntüler sosyal medyada beğenilirken çok sayıda da destek yorumu aldı.Eskişehir 112 çalışanları hazırladığı videoda, "Özel donanımlı ve eğitimli pandemi covid ekiplerimiz olası/kesin Covid-19 değerlendirilen tüm vakalara kişisel koruyucu ekipmanlarını tam ve uygun olarak giyip müdahale ediyor. Profesyonel ve tedbirli yaklaşımları ile hastalarımızı, şehrimizi ve kendilerini tam koruma altına alan pandemi ekiplerimiz vatandaşlarımız tarafından yoğun bir ilgi ile takip ediliyor. Türkiye'nin 11 Mart'tan bu yana sürdürdüğü Covid-19 pandemisi mücadelesinde; Eskişehir 112 kararlılıkla tedbirlerinden taviz vermeden acil vakalarının yanı sıra pandemi vakalarını da tamamlıyor. Sürecin başından bu yana Covid-19 nedeniyle etkilenen ekip arkadaşımızın olmaması da en büyük övünç kaynağımız. Tedbirleri gevşetmeden aynı profesyonellikle devam edeceğiz" denildi.