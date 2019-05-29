Eskişehir 14 yaşındaki Nisa'yı arıyor

Eskişehir'de, hafta başı evinden 'Okula gidiyorum' diye çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki genç kız aranıyor.

Eskişehir'de, hafta başı evinden 'Okula gidiyorum' diye çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki genç kız aranıyor.



DSP Tepebaşı İlçe Başkanlığı da, Yönetim Kurulu üyeleri olan Fatma Örs'ün kızı Nisa Örs için yardım talebinde bulundu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, 27 Mayıs 2019 Pazartesi günü sabah saat: 7.00'da okula gitmek üzere evinden ayrılan Nisa Örs'den o günden beri haber alınamadığı belirtildi. 14 yaşında olan Nisa Örs'ün 55 kilo ağırlığında, 160 sanimetre boylarında olduğu belirtilen açıklamada, "Kaybolduğu gün üzerindeki kıyafetleri; beyaz şapka, pembe tişört, kot pantolon şeklindedir. Nisa Örs'ün şehir dışına çıkmış ya da kaçırılmış olabileceği değerlendirilmektedir" denildi. - ESKİŞEHİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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