ESKİŞEHİR - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale ve Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

Eskişehir

Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Valilik Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, darbe girişimde hayatını kaybedenler için okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.

Meydanı dolduranlar, kurulan dev ekranlarda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşmasını takip etti.

Programa, Vali Erol Ayyıldız, Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan, Emine Nur Günay, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Müftüsü Bekir Gerek, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Vali Erol Ayyıldız, burada yaptığı konuşmada, bugün Türk milletinin iradesine yönelik 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain silahlı darbe girişiminin bozguna uğratılmasının ve tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birinin yıl dönümü olduğunu söyledi.

15 Temmuz destansı direnişinin Türk milletinin karşısına çıkan tüm engelleri milli birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhuyla, büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla aşmasının somut bir ifadesi olduğunu ifade eden Vali Ayyıldız, şunları söyledi:

"Tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına inancıyla, yüreğiyle dikilerek verilen bu mesaj, aziz milletimizi bölgesinde ve tüm İslam aleminde bir kez daha ümit ve ilham kaynağı yapmıştır. Şüphesiz ki Türk milletini tarih boyunca payidar kılan yüce değerler, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu ve benzer badireleri aşmamızı sağlayacaktır. Milletimizin 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tüm farklılıklarını geride bırakarak tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkeleri etrafında birleşerek yaptığı kahramanlıklar; istikbalimize, aydınlık geleceğimize yürüyüşümüzde bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir."

Vali Erol Ayyıldız'a milli sporcular tarafından sancak bayrağı teslim edildi.