"Eskişehir 2. Ev'leniyoruz Dekorasyon, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı" açıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Eskişehir 2. Ev'leniyoruz Dekorasyon, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı' açıldı - Son Dakika Ekonomi

"Eskişehir 2. Ev'leniyoruz Dekorasyon, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı" açıldı

7 saat önce

TÜYAP tarafından Eskişehir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin destekleri, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) iş birliği ve KOSGEB'in katkılarıyla düzenlenen "Eskişehir 2. Ev'leniyoruz Dekorasyon, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı" kapılarını ziyaretçilerine açtı.

TÜYAP tarafından Eskişehir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin destekleri, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) iş birliği ve KOSGEB'in katkılarıyla düzenlenen "Eskişehir 2. Ev'leniyoruz Dekorasyon, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı" kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Fuarın açılış töreninde hazırlanan özel podyumda gelinlik ve damatlık defilesi yapıldı.

Etkinlikte, evlilik hazırlıkları salonunda evlenecek çiftler gelinlikten davetiyeye, nikah şekerinden kuaföre, ayakkabıdan çantaya, düğün fotoğrafçısından düğün organizatörüne kadar, dekorasyon salonunda ise evlenecek ve evini yenileyecekler halıdan mobilyaya, beyaz eşyadan perdeye, ev dekorasyon ürünlerinden mutfak ve banyo dolaplarına kadar tüm ihtiyaçlarını 4 günde tamamlayabilecek, fiyat karşılaştırması yapabilecek, yeni trendleri takip edebilecek ve fuarda özel kampanyalardan faydalanabilecekler.

Fuarın açılışına, Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ile çok sayıda davetli katıldı.

Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:02 Kaynak: AA
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