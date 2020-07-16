ESKİŞEHİR 2 gündür kayıp olan Melis bulundu, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

2 gündür kayıp olan Melis bulundu, 3 kişi gözaltına alındı

ESKİŞEHİR'de, 2 gündür kayıp olarak aranan Melis A. (13), Murat Ü.?nün (26) evinde bulundu. Melis A.'yı kaçırdığı iddia edilen Murat Ü. ve ona yardım ettiği belirlenen 2 arkadaşı gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tepebaşı ilçesinde bağlı Şirintepe Mahallesi'nde, annesi Filiz Çatalo ile birlikte oturan Melis A., önceki gün evlerinin önünden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Mehmet Ali Aygün ve Filiz Çatalo çifti, çevrede yaptığı aramalarda kızlarına ulaşamayınca polise haber verdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şubesi ekipleri, kentte arama çalışması başlattı. Karagözler Mahallesi'nde, Murat Ü.'nün evinde olduğu tespit edilen Melis A., polisin baskınıyla bulunarak, ailesine teslim edildi. Melis A.'yı kaçırıp, alıkoyduğu öne sürülen Murat Ü., ona yardım ettiği tespit edilen arkadaşları Erdal D. ve Mehmet D. gözaltına alındı. Üç şüpheli geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadeleri alınan şüpheliler işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.

Arkadaşlarının evinde bulunan Melis A.?yı kaçırdığı öne sürülen Murat Ü.?nün hırsızlığın yanı sıra kasten yaralama suçlarından da sabıkası olduğu ortaya çıktı. İfadesinde Melis A.?yı kaçırdığını kabul etmeyen Murat Ü.?nün kendi isteğiyle geldiğini savunduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.