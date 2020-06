ESKİŞEHİR 22 senelik hayatında sayısız kemik kırıklarıyla yaşadı - Son Dakika

22 senelik hayatında sayısız kemik kırıklarıyla yaşadı

ESKİŞEHİR'de doğuştan cam kemik hastası olan ve geçirdiği 5 ameliyatın ardından yürüteç desteği ile yürüyebilen, araba kullanabilen Burak Sakçı (28), yaşadığı sıkıntıları 'Umutlar Kırılmaz' isimli kitabında topladı. Hayatı boyunca hastalığı nedeniyle vücudundaki kemiklerinde sayısız kırıkları olduğunu ifade eden Sakçı, "Vücuduma gelen hafif bir ip yumağından bile kemiklerim kırılıyordu. Hastanelerde geçen günlerde sayısız kırığım oldu" dedi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bilgi işlem bürosunda çalışan Burak Sakçı, 1992 yılında 60 binde bir görülen ve tıp dilinde 'Osteogenesis Imperfecta' olarak bilinen cam kemik hastalığıyla dünyaya geldi. Doğumunun ertesi günü hastalığının teşhisi konulan Burak, 2 yaşına kadar ilaç tedavisiyle hayatta kalmayı başardı. Alçının içerisinde bile kemiklerinin kırıldığını söyleyen Sakçı'nın ilk tedavisi 2013 yılında başladı. 2013-2015 yılları arasında 5 ameliyat geçiren Burak 22 yaşında ise yürümeye başladı.

'İP ATLAYAMIYORDUM AMA ARKADAŞLARIMA İP ÇEVİRİYORDUM'

Çocukluk günlerinin çok zor geçtiğini belirten Sakçı hastalığı nedeniyle liseyi bile açıktan bitirmek zorunda kaldığını söyledi. Kemiklerinin sürekli kırılmasına ve normal bir hayat sürememesine rağmen pes etmediğini anlatan Sakçı, 'Doğuştan yakalandığım bu hastalık yaşıtlarımın sokaklarda koşturduğu dönemlerde ne yazık ki beni tekerlekli sandalyeye mahkum etti. Oynadığım oyunların bir sınırı vardı. Diğer çocuklar top oynayıp, ip atlarken ben onları izlerdim. Arkadaşlarım alaycı gözlerle bakıp, benimle dalga geçerlerdi. Çok üzülür, ağlardım. Onlara inanın kızmıyorum. Çünkü bana pes etmemem gerektiğini öğretiyorlardı. Bu sayede engelli bir birey olmayı kabul ederek, zamanla onların oyunlarına dahil olmaya başladım. İp atlayamıyordum ama onlara ip çeviriyordum. Top oynayamıyordum fakat yere serilen kilim de kalecilik yapıyordum. Yani bir şekilde kendimi de onlara kabullendirmiştim. Gerçekten çok zor süreçler atlattık. Fakat annemin ve ailemin bana olan sevgisi ve verdikleri değerle okutup, büyüttüler ve çok şükür bugünlere getirdiler. İlk ve ortaokulu örgün bitirdim. Fakat liseyi, benim dönemimde uygun bir okul bulamadığımız için açıktan bitirmek zorunda kaldım" dedi.

SAYISIZ KIRIKLARIN ARDINDAN 22 YIL SONRA İLK ADIMLAR

2013 yılında geçirdiği 5 ameliyat ve fizik tedavi sürecinin ardından 22 yaşında ilk kez adım attığını ve halen kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar yürüteç desteği ile yürüyebildiğini söyleyen Sakçı, 'Vücuduma gelen hafif bir ip yumağından bile kemiklerim kırılıyordu. Hastanelerde geçen günlerde sayısız kırığım oldu. Alçının içinde bile kırılan kemiklerimde ciddi anlamda şekil bozuklukları oluştu. Sık kırılan kemiklerim yaşım ilerledikçe gelişim gösterdi ve kırılmalarım azaldı. Hala kırılma riski var ve bu ömür boyu devam edecek. Hayat şartlarımı maksimum seviyeye getirebilmek ve ayağa kalkabilmek için kapı kapı doktor gezdim. Fakat gittiğim her doktordan eli boş dönüyordum. Hastalığımı duyan her doktor korkuyor ve tedirgin oluyordu. Oturduğumuz yerde bir şeyleri beklediğimizde ona ulaşmak mümkün olmuyor. Biraz acı çekmek, biraz fedakarlık yapmamız gerekiyor. Her şeyi, her yaptığımızda bir sonuç alamasak da, ısrarla pes etmeden bu yolu yürümemiz gerekiyor. 'Umudum kalacağına emeğim kalsın' düşüncesiyle Ankara'ya muayene olmaya gittim. 2013 yılında tanıştığım Prof. Dr. Hakan Kınık hocama 5 kez ameliyat oldum. ya tekerlekli sandalyemde oturup hayatı seyredecektim ya da son umudumu güneşe çevirip, bir şekilde yürüyecektim. Bu süreç zarfında ilk tedavimi 21 yaşında aldım. Çeşitli fizik tedavi yöntemleriyle önce ayağa kalktım. Tedavinin ardından 22 yaşımda adım atmaya başladım. Şu anda da çok şükür kendi ihtiyaçlarımı karşılayabilecek şekilde yürüteç desteği ile yürüyebiliyorum" diye konuştu.

EHLİYET ALDI, ARABA KULLANMAYA BAŞLADI

En büyük hayali olan ehliyeti alarak araba kullanmaya başladığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Burak Sakçı, 'Bana, 'ehliyet alamazsın' dediler. 'Sen mi araba süreceksin, güldürme' diyerek alay edenler oldu. Tam 1,5 yıl ehliyet alabilir raporu için uğraştım, en sonunda aldığım raporla ehliyetime kavuştum. Şimdi araba da kullanabiliyorum" dedi.

YAŞADIĞI SÜRECİ ANLATAN KİTAP YAZDI

Başkalarına da umut olması adına, cam kemik hastalığı ile mücadele ettiği dönemleri anlatan 'Umutlar Kırılmaz' isimli bir kitap yazdığını ifade eden Sakçı, 'Tabi bu süreçte çok acılar çektim. Yaşadığım birçok zorluklar ve olumsuzluklar oldu. Fakat hiçbir zaman pes etmedim. Aksine yaşadığım her olumsuzlukta daha güçlü bir şekilde döndüm. Çünkü düşündüğümde acılarını hissettiğim ayaklarım vardı. Başımıza hangi olay gelirse gelsin, hayata sımsıkı tutunarak yaşamın tüm güzelliklerini görebiliriz. Başkalarına umut olmak adına bir kitap yazdım" ifadelerini kullandı.