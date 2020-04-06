Eskişehir, 3 ay koşulsuz destek bekliyor
1 saat önce
ESO'nun, "Koronavirüs Beklenti Eğilim Anketi"nden, daha fazla destek talebi çıktı.
ESO'nun, "Koronavirüs Beklenti Eğilim Anketi"nden, daha fazla destek talebi çıktı. Eskişehirli sanayicilerin yüzde 65,6'sı açıklanan ekonomik destekleri yeterli bulmuyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 04:55
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