Eskişehir 3. sayfa haberleri: Beylikova'da çalıntı motosiklet bulundu - Son Dakika
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Eskişehir 3. sayfa haberleri: Beylikova'da çalıntı motosiklet bulundu

20.10.2022 11:17
Eskişehir 3. sayfa haberleri: Beylikova'da çalıntı motosiklet bulundu

Gelen Eskişehir haberine göre Eskişehir'in Beylikova ilçesinde motosiklet çaldığı öne sürülen bir şüpheli yakalandı.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde motosiklet çaldığı öne sürülen bir şüpheli yakalandı.

Beylikova İlçe Emniyet Amirliğince, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar devam ediyor. Ekipler tarafından düzenlenen çalışmada, park halinde bulunan ve durumundan şüphelenilen motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Olayın şüphelisi olduğu öne sürülen İ.Ö. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli hakkında gerekli işlemler başlatılırken, çalıntı motosiklet ise sahibine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Beylikova, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir 3. sayfa haberleri: Beylikova'da çalıntı motosiklet bulundu - Son Dakika

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