Eskişehir, 5'inci kez 'Öğrenci Dostu Üniversite Şehri' seçildi - Son Dakika
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Eskişehir, 5'inci kez 'Öğrenci Dostu Üniversite Şehri' seçildi

20.07.2022 12:34
Eskişehir, 5'inci kez 'Öğrenci Dostu Üniversite Şehri' seçildi

ESKİŞEHİR, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından 81 ilde 199 üniversitedeki 'Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri' araştırmasında, 5'inci kez Türkiye 1'incisi seçildi.

ESKİŞEHİR, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından 81 ilde 199 üniversitedeki 'Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri' araştırmasında, 5'inci kez Türkiye 1'incisi seçildi. Eskişehir'i Ankara, Antalya ve Çanakkale takip ederken, en yüksek ve ciddi memnuniyetsizliğin yaşandığı şehirler sırasıyla; Ağrı, Bitlis, Uşak, Kars, Iğdır, Yozgat, Şırnak, Bayburt, Muş, Kilis, Bingöl ve Hakkari oldu.

ÜNİAR kurucuları Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından gerçekleştirilen araştırmada 81 ilde, 126 devlet ve 73 vakıf olmak üzere 199 üniversitede eğitim gören 47 bin 682 öğrencinin birçok farklı alandaki memnuniyetleri belirlendi. Ulaşım imkanları, şehirde kendini güvende hissetme, eğlence, spor, esnafla ilişkiler, öğrencilere karşı halkın tutumu, gezi, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler ve sağlık sorunlarının çözümü gibi konularda öğrencilerin cevaplarına göre belirlenen araştırmanın sonucunda üniversite öğrencilerinin yaşamaktan en memnun oldukları şehir, 93 puanla Eskişehir seçildi. Araştırma sonuçlarına göre; 5'inci kez ilk sırada yer alan Eskişehir'in ardından üniversite öğrencilerinin en yüksek memnuniyet duyduğu şehirler sıralamasında Ankara, Antalya, Çanakkale, Muğla, İstanbul, Aydın, Edirne ve Tekirdağ yer alırken, en yüksek ve ciddi memnuniyetsizliğin yaşandığı şehirler Ağrı, Bitlis, Uşak, Kars, Iğdır, Yozgat, Şırnak, Bayburt, Muş, Kilis, Bingöl ve Hakkari oldu.

'ESKİŞEHİR, ANKARA VE ANTALYA, ÖĞRENCİ BAŞKENTLERİDİR'Yücel, öğrencilerin sadece 31 şehirden memnuniyet hissettiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Sonuçlara bakıldığında ülkemizde öğrenciler öğrenim gördükleri sadece 31 şehirden memnuniyet hissetmektedir. Buna karşın 44 şehir, öğrenci memnuniyeti konusunda bir duyarlılığa sahip olmayıp öğrencilerin bu şehirden ve halkından ciddi anlamda memnuniyetsizliği söz konusudur. Türkiye'nin üniversite öğrenci başkentleri Eskişehir, Ankara ve Antalya'dır. Bize göre üniversite şehri olmak sadece üniversite yönetimlerine bırakılmamalıdır. Belediye başkanları, valiler ve şehirlerin kurumsal paydaşları konuya ilişkin stratejiler belirlemelidir. Şehir, şehrin yaşantısı ve kültürü üniversitenin başarısında ve üniversitenin üniversite olarak adlandırılmasında vazgeçilmez bir unsurdur. Araştırmamızın üniversitelerin, aday öğrencilerin, velilerin ve politika yapıcıların veri ihtiyacını gidermeye katkıda bulunacağını ümit ediyoruz" Karadağ ise araştırmanın ilkini 2017'de gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Şehir yöneticilerinin olmasa da bir kısım ilgili şehir yöneticilerimiz hariç üniversite tercihi yapan gençlerin yoğun ilgilisi gören Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri araştırmasına 2020 yılında pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kalmıştık. 2 yıl aradan sonra araştırmamızı 2022 yılında tekrarlamanın mutluluğunu ve yorgunluğunu yaşıyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

Eskişehir, Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir, 5'inci kez 'Öğrenci Dostu Üniversite Şehri' seçildi - Son Dakika

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