Eskişehir 5 yıl tutuklu olduğu davadan 25 yıl hapis aldı, yeniden yargılamada beraat etti - Son Dakika

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Eskişehir 5 yıl tutuklu olduğu davadan 25 yıl hapis aldı, yeniden yargılamada beraat etti

6 saat önce

Suriye'de 35 bin nüfuslu Sermin beldesi, hayalet kente döndüSURİYE'nin İdlib kentine 5 kilometre mesafedeki 35 bin nüfuslu Sermin beldesi, rejimin düzenlediği hava saldırıları nedeniyle hayalet kente döndü.

Suriye'de 35 bin nüfuslu Sermin beldesi, hayalet kente döndü

SURİYE'nin İdlib kentine 5 kilometre mesafedeki 35 bin nüfuslu Sermin beldesi, rejimin düzenlediği hava saldırıları nedeniyle hayalet kente döndü. Belde halkı evlerini terk ederken, geride harabeye dönmüş hastane, cami ve evler kaldı.

İç savaşın devam ettiği Suriye'de rejimin hedefinde olan bölgelerde yaşayan binlerce kişi saldırılardan korunmak için güvenli bölgelere kaçmayı sürdürüyor. İdlib yakınlarında bulunan 35 bin nüfuslu Sermin beldesi ise rejim güçleri tarafından bombalanmaya devam ediyor. Rejimin geçen haftaki bombardımanında evlerin yanı sıra hastane ve cami de hedef alındı. 65 personelin çalıştığı hastanenin koridorlarında çok sayıda sağlık çalışanı hayatını kaybetti, tıbbi malzemeler ve ilaçlar kullanılmaz hale geldi.

24 SAATTE BOŞALTILDI

Sermin beldesi yoğun bombardımanın ardından 24 saat içerisinde boşaltıldı. Belde halkı evlerini terk ederek İdlib kent merkezi veya Türkiye sınırına göç etmek zorunda kaldı. Bazılarının evlerinin kapılarını bile kapatamadıkları görüldü.

'TÜRKİYE GELSİN, EVLERİMİZE DÖNELİM'

Sermin'den zorunlu göç edenlerden Beşşir Habbuş, uçakların yoğun bombardımanı nedeniyle evlerini terk ettiklerini belirterek, çadırlarda kaldıklarını söyledi. Tek umutlarının Türkiye olduğunu ifade eden Habbuş, Esad rejiminin zulmünün sona ermesinden başka dilekleri olmadığını vurguladı.

Eskişehir 5 yıl tutuklu olduğu davadan 25 yıl hapis aldı, yeniden yargılamada beraat etti

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:14 Kaynak: DHA
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