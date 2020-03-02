ESKİŞEHİR 5 yıl tutuklu olduğu davadan 25 yıl hapis aldı, yeniden yargılamada beraat... - Son Dakika

5 yıl tutuklu olduğu davadan 25 yıl hapis aldı, yeniden yargılamada beraat etti

ESKİŞEHİR'de 2014 yılında Taşıyıcılar Kooperatifi'nin altında bulunan mescitte tabancayla öldürülen 2 çocuk babası Cem Sarıkan'ın katil zanlısı olduğu iddiasıyla tutuklanan ve 5 yıl tutuklu yargılanarak yerel mahkemeden 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Ali Çetin (42), Yargıtay'dan dönen davanın yeniden yargılanmasında beraat ettirildi. Mahkeme kararı nedeniyle çok mutlu olduğunu ifade eden Çetin, 'Bu süreçte ben ve çevrem çok etkilendi. Bana inananlar oldu, inanmayanlar oldu. Adaletin yerini bulduğu için mutluyum, 6 senelik zamanda baya yıprandık, ailem yıprandı" dedi.

2014 yılında TIR şoförü olan evli ve 2 çocuk babası 35 yaşındaki Cem Sarıkan, 75'inci Yıl Mahallesi'ndeki Taşıyıcılar Kooperatifi'nin altında yer alan mescitte tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında katil zanlısı olduğu iddia edilen Ali Çetin yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne Ali Çetin hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı. 2015 yılında, mahkeme sanık Ali Çetin'e 'kasten öldürme ve ruhsatsız tabanca bulundurmak suçundan iyi hal indirimiyle birlikte 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

5 YIL TUTUKLU KALDI

Katil zanlısı olduğu öne sürülen Çetin avukatı aracılığıyla karara itiraz etti. 2014 yılındaki olayın ardından 5 yıl tutuklu kalan Ali Çetin, itiraz sürecindeki 2019 yılı Ekim ayında tahliye edildi. Dosyanın itirazına bakan Yargıtay, 25 yıllık hapis kararını bozarak Eskişehir 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi. Geçen hafta görülen davanın yeniden yargılama karar duruşmasında mahkemeye heyeti bu kez sanık Ali Çetin hakkında 'delil yetersizliği' nedeniyle beraat kararı verdi.

'ADALETİN YERİNİ BULDUĞU İÇİN MUTLUYUM?

Davanın sürdüğü 6 yıllık süreçte çok yıprandığını ve artık normal hayatına dönmek istediğini ifade eden Ali Çetin, yaşadıklarını şöyle anlattı:

'Gece oğlum aradı ve polisin beni aradığını söyledi. Cep telefonu numarası bırakmışlar. Bende aradım ve benimle görüşmek istediğini söylediler. Yerimi söyledim gelip beni aldılar. Ondan sonra cinayetle suçlandığımı söylediler. Ölen kişiyle bir alakam yok. Sima olarak tanıyorum. Sorgulandım ve mahkemede tutuklandım. 2014 yılından sonra 1 yıl sonra mahkeme 25 yıl hapis cezası verdi. Yargıtay süreci başladı ve bozma ilahı ile suçsuzluğuma hükmetti. Geçen yıl 5 yıllık tutukluluktan sonra tahliye oldum. Yeniden yargılama süreci başladı. Geçen ayda mahkemeden beraat aldım"

'CEZAEVİNDE HİÇ UMUDUMU YİTİRMEDİM?

Dava sürecinde ailesinin ve çevresinin bu olaydan çok etkilendiğini belirten Ali Çetin, tutuklu kaldığı sürede 25 yıl hapis cezası almasına rağmen hiç umudunu yitirmediğini söyledi. Devletten tazminat hakkı olduğunu öğrendiğini ancak paranın kaybettiği yılları tatmin etmeyeceğini düşündüğünü kaydeden Çetin, 'Bu süreçte ben ve çevrem çok etkilendi. Bana inananlar oldu, inanmayanlar oldu. Adaletin yerini bulduğu için mutluyum, 6 senelik zamanda baya yıprandık, ailem yıprandı. 5 yıl cezaevinde kaldım, ben kendimden emindim, umudumu yitirmedim. Çok sıkıntılar yaşadım ama adalet yerini buldu. Buna şükür diyorum artık. 5 yıl suçsuz yere yattığım için maddi manevi tazminat doğdu. Maddiyatla ölçülecek bir durum yok. Devletimiz tazminat olarak hakkımızda bir şey verir mi bilmiyorum ama verse de canı sağ olsun, vermese de. Yıllara geçen ömre para tatmin etmez diye düşünüyorum" diye konuştu.

MAHKEME SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Öte yandan Eskişehir 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi, cinayete ilişkin tek sanığın beraat ettirilmesinin ardından Cem Sarıkan'ın tabancayla mescitte öldürülmesine ilişkin gerçek fail yada faillerin bulunması için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Sarıkan cinayeti yeniden araştırılacak.