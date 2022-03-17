Eskişehir 7'ncisi düzenlenen Tohum Takas Şenliği'ne katılarak, Bursalı vatandaşlarla yerel tohumları paylaştı - Son Dakika
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Eskişehir 7'ncisi düzenlenen Tohum Takas Şenliği'ne katılarak, Bursalı vatandaşlarla yerel tohumları paylaştı

17.03.2022 17:59

Türkiye genelinde sürdürülebilir yerel tohumla üretimi arttırmak için milyonlarca tohumu Eskişehir'de ve online başvuru yoluyla ülkenin dört bir yanına dağıtan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetimlerin düzenlediği tohum takas şenliklerine de katılarak yerel tohumları vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi son olarak, Bursa Nilüfer Belediyesinin düzenlediği 7. Tohum Takas Şenliği'ne katıldı. İhsaniye Kapalı Pazar alanında gerçekleştirilen şenliğe Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra İzmir Büyükşehir, Çanakkale, Beylikdüzü, Gemlik Belediyeleri ve Kuzey Yıldız Rotary Kulübü katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte Nilüfer Halk Dansları Topluluğu da gösteri yaptı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tohumtakas şenliğinde toplamda 41 yerel tohum çeşidi yer aldı.

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel Eskişehir 7'ncisi düzenlenen Tohum Takas Şenliği'ne katılarak, Bursalı vatandaşlarla yerel tohumları paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir 7'ncisi düzenlenen Tohum Takas Şenliği'ne katılarak, Bursalı vatandaşlarla yerel tohumları paylaştı - Son Dakika
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