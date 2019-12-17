Eskişehir AB Derneği'nden Başkan Kurt'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Eskişehir AB Derneği'nden Başkan Kurt'a ziyaret - Son Dakika

Eskişehir AB Derneği'nden Başkan Kurt'a ziyaret

6 saat önce

Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Avrupa Birliği (AB) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Akdemir ve dernek üyeleri ile bir araya geldi.

Eskişehir AB Derneği'nden Başkan Kurt'a ziyaret, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Avrupa Birliği (AB) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Akdemir ve dernek üyeleri ile bir araya geldi.


Eskişehir Avrupa Derneği, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Eskişehir Avrupa Birliği (AB) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Erhan Akdemir ve dernek üyeleri Doç. Dr. Ali Onur Özçelik ve Dr. Alev Özdemir Karabağ katıldı. Odunpazarı Belediyesi'nin kendilerine verdiği destek için Başkan Kurt'a teşekkür eden Akdemir, ziyaret esnasında dernek faaliyetleri ve hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgi verdi. Akdemir, Başkan Kurt'tan ileride gerçekleştirecekleri projeler için destek istedi.


Ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Eskişehir'i geliştirecek her türlü projeye destek verdiklerini söyledi. - ESKİŞEHİR

Avrupa Birliği, Kazım Kurt, Odunpazarı, Eskişehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rekabet Kurumu'ndan Google açıklaması: Yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeli
Hakimleri görevden almanın önünü açan yasa tasarısı Polonya'yı karıştırdı! AB'den ayrılabilir Erdoğan'ın "Kapatırız" sözleri sonrası Avrupa Birliği'nden İncirlik açıklaması Sondaj kuyusundan sıçrayan köpüklü suyu yutan genç, KBRN merkezine alındı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
20:55 Johnson hükümeti AB ile ticaret anlaşması için ek süre almanın önüne geçecek yasa hazırlığında - Son Dakika Haber
20:39 4 metreden evin bahçesine uçan motosikletli yaralandı - Son Dakika Haber
20:36 Sondaj kuyusundan sıçrayan köpüklü suyu yutan genç, KBRN merkezine alındı! Gerçek sonradan ortaya çıktı - Son Dakika Haber
20:28 İnşaat ofisinden 36 bin lira çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika Haber
20:24 Yabancı uyruklu teröristler sınır dışı edilmeye devam ediliyor: 1 Fransa uyruklu terörist sınır dışı edildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 21:05:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir AB Derneği'nden Başkan Kurt'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]