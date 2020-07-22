Eskişehir Adlieysi'ndeki baro personelinde Covid-19 tespit edildi - Son Dakika

Öte yandan Eskişehir Barosu'na bağlı bir avukatta da yapılan test sonucunda koronavirüs tespit edildi. Adı açıklanmayan avukatın hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.

Eskişehir Adliye Sarayı'ndaki baro irtibat ofisinde görevli kadın personelin, rahatsızlanması üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Kadın personel hastanede tedavi altına alınırken, aynı ofiste çalışan 8 baro personeli de tedbir amaçlı 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alındı.

ESKİŞEHİR Adliye Sarayı'ndaki baro irtibar ofisinde bir kadın personelde koronavirüs tespit edildi. Kadın personel hastanede tedaviye, 8 personel de tedbir amaçlı evlerinde karantinaya alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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