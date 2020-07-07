Eskişehir Adliyesi'nde 'baro düzenlemesi' tepkisi - Son Dakika

Eskişehir Adliyesi'nde 'baro düzenlemesi' tepkisi

Eskişehir Adliyesi'nde 'baro düzenlemesi' tepkisiESKİŞEHİR Adliye Sarayı'nda aralarında Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz'ün de bulunduğu bir grup avukat TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen barolarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifine tepki gösterdi.

Eskişehir Adliyesi'nde 'baro düzenlemesi' tepkisi

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ESKİŞEHİR Adliye Sarayı'nda aralarında Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz'ün de bulunduğu bir grup avukat TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen barolarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifine tepki gösterdi.

Eskişehir Barosu Başkanı Mustafa Elagöz, yönetim kurulu üyeleri ve avukatlar, adliye koridorlarında yürüyerek, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine tepki gösterdi. Adliye içerisinde alkışlarla kanun teklifine tepki gösteren gruba polis ekipleri uyarılarda bulundu. Adliyenin bir kamu kurumu olduğunu ve eylem yapılamayacağını ifade eden ekipler, avukatlardan adliye dışına çıkmasını istedi. Sloganlar ve alkışlar eşliğinde adliye sarayı önüne çıkan avukatlar 'çoklu baroya hayır, tek baro tek adalet' yazılı dövizler açtı. Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz, kanun teklifinin meclis gündemine geleceğini belirterek, "Meclisteki hukukçu milletvekillerine çağrıda bulunuyorum. 130 bini aşan avukat meslektaşlarımızın cübbelerine düğme dikilmesine müsaade etmeyin" dedi.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir Adliyesi'nde 'baro düzenlemesi' tepkisi - Son Dakika
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