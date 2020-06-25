Eskişehir adliyesinde 'sosyal mesafesiz' kuyruk - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de koronavirüs normalleşme süreciyle birlikte duruşmaların yeniden görülmeye başladığı Adliye Sarayı'na girmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruktakilerin maske taktığı görülürken, sosyal mesafe kuralına dikkat etmemeleri dikkat çekti. Eskişehir'de koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında ara verilen duruşmaların, normalleşme süreciyle birlikte yeniden görülmeye başlanmasıyla Adliye Sarayı'nda yoğunluk yaşanmaya başladı. Sabah saatlerinde duruşmaları için adliyeye gelenler,girişte uzun kuyruklar oluşturdu. Maske taktığı gözlenen kuyruktakilerin sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Polis ekiplerince adliyeye girmek isteyenlerin maske kontrolü ve ateş ölçümü yapılarak girişlerine izin verildi.