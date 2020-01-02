Eskişehir adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'yüzümü açmayın' diye bağırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'yüzümü açmayın' diye bağırdı - Son Dakika

Eskişehir adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'yüzümü açmayın' diye bağırdı

6 saat önce

Adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'Yüzümü açmayın' diye bağırdıEskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'Yüzümü açmayın' diye bağırdı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri kendisini görüntüleyen gazetecilere görünce Ne olur kafamı örtün, yüzümü açmayın diye bağırdı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. 72,2 gram bonzai, 12,68 gram metamfetmin, 9,43 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 3'ü hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak' suçundan soruşturma başlatılırken, 3'ü adliyeye sevk edildi.

Elleri arkadan kelepçeli olarak adliyeye getirilen şüphelilerden biri, kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce, eğilerek saklanmaya çalıştı ve 'Ne olur kafamı örtün. Ne olur yüzümü açmayın. Ağabey vurursun, döversin ama kafamı neden açıyorsun' diye bağırdı. Soruşturma sürüyor.

Eskişehir adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'yüzümü açmayın' diye bağırdı

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'Kullanıcıyım' dedi, tahlilde uyuşturucu çıkmayınca 12,5 yıl hapse çarptırıldı
Yılbaşı gecesi 'görüntülü pazarlık' korkunç bitti! Genç adam evinde ölü bulundu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'yı görüştü Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Son Dakika Haberleri
18:46 Yargıtay, Futbolda şike davasında, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu... - Son Dakika
18:42 Libya'dan, Arap Birliği Genel Sekreteri'ne "dış müdahale" tepkisi - Son Dakika
18:42 Çorum'da kamyoncular kontak kapattı - Son Dakika
18:40 Tren Kütüphanesi için alınan güvenlik önlemi dikkat çekti - Son Dakika
18:37 Boludağı'nda kartpostallık kar ve sis manzarası - Son Dakika
18:24 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'yı görüştü - Son Dakika
17:37 Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 18:48:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'yüzümü açmayın' diye bağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]