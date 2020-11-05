Eskişehir AFAD'ın 24 kişilik ekibi deprem bölgesinden döndü - Son Dakika

Eskişehir AFAD'ın 24 kişilik ekibi deprem bölgesinden döndü

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekibi, İzmir'deki depremin ardından katıldıkları arama kurtarma çalışmalarını tamamlayıp kente döndü.

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekibi, İzmir'deki depremin ardından katıldıkları arama kurtarma çalışmalarını tamamlayıp kente döndü. İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede Eskişehir AFAD'ın 24 kişilik ekibi görev aldı. Koordinasyondan sorumlu şef Kasım Kuş, bir sosyal çalışmacı ve 22 arama kurtarma personelinden oluşan ekip, Bornova ilçesindeki Barış Sitesi enkazında çalışmalar yapıp, vatandaşların yaralı olarak kurtarılmasını sağladı. Bölgede çalışmalarını tamamlayıp Eskişehir'e dönen ekip, Eskişehir AFAD İl Müdürlüğünde aileleri ve arkadaşları tarafından karşıladı.

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