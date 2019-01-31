Eskişehir Afad Yenilik Geliştirmeye Devam Ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Eskişehir İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansınca hibe desteği almaya hak kazanan "Erişebiliyorsam Güvendeyim" isimli Avrupa Birliği (AB) stratejik ortaklık projesinin açılış toplantısı, İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde yerel...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Eskişehir İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansınca hibe desteği almaya hak kazanan "Erişebiliyorsam Güvendeyim" isimli Avrupa Birliği (AB) stratejik ortaklık projesinin açılış toplantısı, İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde yerel ve ulus ötesi proje ortaklarının katılımı ile gerçekleştirildi.



Toplantının açılışını gerçekleştiren AFAD Eskişehir İl Müdürü Recep Bayar, anayasanın, kamusal hizmetlere erişimde dezavantajlı bireylere fırsat eşitliğinin sağlanması yönünde kamuya sorumluluk yüklediğini belirterek; gerek doğal, gerekse insan kaynaklı afetlerin artış gösterdiği bu dönemde, engelli bireylerin olası bir afet sonrası kimseye gereksinim duymadan kendi kendilerine yetebilecek düzeyde yaşamlarını sürdürmelerini sağlayacak evrensel erişebilirlik ve güvenlik standartlarını içeren barınma çözümlerinin geliştirilmesinin önemini vurguladı. AFAD'ın uluslararası düzeyde model alınabilecek yönlendirici ve koordinatör bir kurum olma vizyonu çerçevesinde hareket ettiklerine değinen Bayar, diğer projelerde olduğu gibi bu projede de afetlere dirençli bir toplum oluşturmak ve engellilere pozitif ayrımcılık sunabilmek hedefinden yola çıkıldığını vurguladı.



Yapılan toplantıda, afetler ve nüfus hareketleri sonrası oluşturulan geçici iskan alanlarında engelli bireylerin kimseye ihtiyaç duymadan barınma, hijyen ve iaşe ihtiyaçlarını giderebilmelerini sağlayacak çözümlerin geliştirilmesi amacıyla paydaşlar arasında görev paylaşımı yapılarak proje çıktılarının geliştirilmesi çalışmalarına hemen başlandı.



AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi paydaşlığında yürütülen ve engelli bireylerin kullanımına yönelik erişilebilir ve modüler acil durum barınma tasarımlarının geliştirilmesini konu alan uluslararası projeye Çek Cumhuriyeti'nden Ostrava Teknik Üniversitesi ile Handy Club Ostrava sivil toplum kuruluşu, İspanya'dan AIJU Teknoloji Enstitüsü ve Portekiz'den PREVIFORM İş Güvenliği ve Eğitim Enstitüsü katkı sağlıyor.



Alanında uzman kuruluşların stratejik ortaklığında, yenilik geliştirmeyi hedefleyen projenin faaliyetleri hızlı bir şekilde devam ediyor. - ESKİŞEHİR

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