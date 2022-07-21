ESKİŞEHİR - AK Parti'den Eskişehir Büyükşehir Belediyesine billboard eleştirisi - Son Dakika
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ESKİŞEHİR - AK Parti'den Eskişehir Büyükşehir Belediyesine billboard eleştirisi

21.07.2022 09:52

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Sivrihisar ilçesinde Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali düzenlendiği sırada Akşehir'de gerçekleştirilecek Nasreddin Hoca Şenliği ilanlarını billboardlara asan Büyükşehir Belediyesini eleştirdi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Sivrihisar ilçesinde Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali düzenlendiği sırada Akşehir'de gerçekleştirilecek Nasreddin Hoca Şenliği ilanlarını billboardlara asan Büyükşehir Belediyesini eleştirdi.

Çalışkan, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin billboardlara ilişkin tutumunu daha önce de eleştirdiklerini hatırlattı.

AK Parti'den gelen billboard taleplerinin reddedildiği bir sürecin yaşandığını savunan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Şehrimizde Sivrihisar Belediyemizin yıllardır uluslararası düzeyde marka haline gelen Nasrettin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'ni düzenliyor. Sivrihisar Belediyesinin bu etkinliği duyurduğu bir yerde Büyükşehir Belediyesinin billboardlarında Akşehir Belediyesinin düzenleyeceği Nasrettin Hoca etkinliğinin yer alması şehrimizi, Sivrihisarlılarımızı ve Nasrettin Hoca'yı sevenleri ziyadesiyle üzmüştür. Burada yapılması gereken, velev ki müracaat etseler bile, öncelikle Sivrihisar Belediyesinin etkinliğinin şehirdeki tüm billboardlarda duyurulması Nasrettin Hoca'ya ilişkin ilginin Sivrihisar Belediyesine ve Sivrihisar ilçesine ilişkin katkının öncelikle sağlanmasıdır. Buna rağmen hala ısrarla Konya'dan, Akşehir'den bir talep geliyorsa onun olduğu döneme ilişkin farklı alanlarda billboardların girilmesi belki mümkünken doğrudan algı oluşturacak ve Sivrihisar Belediyesinin yapmış olduğu Nasrettin Hoca etkinliğini etkisizleştirecek bir şekilde billboard kullanımını doğru bulmuyoruz."

Çalışkan, billboardları kullanmak için Büyükşehir Belediyesine dilekçeyle müracaat ettiklerine değinerek, şunları bildirdi:

"Dilekçelerimizle müracaat ettiğimizde AK Parti olarak şehirdeki yapılan yanlışları, eksikleri ve Büyükşehir Belediyesinin özellikle belediye başkanının yapmış olduğu hatalı işlemlere ilişkin talep ettiğimiz billboardları bize vermemesini de manalı buluyoruz. Bize vermedikleri billboardları HDP'ye kullandırıyor olmuş olmalarını da yine manalı buluruz. Kasti bir davranış olarak değerlendiriyoruz. Büyükşehir Belediyesini almış olduğu kararları gözden geçirmeye davet ediyorum. Tüm hemşerilerimiz adına bunu yapıyorum. Çünkü AK Parti sorunlu bir şekilde davranmak suretiyle kamuoyunu aydınlatmaya billboardları verseler de vermeseler de devam edecek."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - AK Parti'den Eskişehir Büyükşehir Belediyesine billboard eleştirisi - Son Dakika

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