AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan, eski bakanlardan İbrahim Yaşar Dedelek'i ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan, eski bakanlardan İbrahim Yaşar Dedelek'i ziyaret etti

14.09.2022 17:00
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan, eski bakanlardan İbrahim Yaşar Dedelek'i ziyaret etti

Eskişehir AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, il başkanlığının saha çalışmaları kapsamında eski bakan ve milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek ile buluştu.

Eskişehir AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, il başkanlığının saha çalışmaları kapsamında eski bakan ve milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek ile buluştu.

İstişare ziyaretleri kapsamında Dedelek'i ziyaret eden Çalışkan, parti ve siyasi görüş farklılığı gözetmeksizin şehrin büyükleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Çalışkan, Eskişehir'in "yalnızca ben bilirim" diyenlerle değil, ortak akılla yönetilmesi gerektiğini ifade ederek, "Şehrimizi seviyoruz ve şehrimiz için dertleniyoruz. Büyüklerimizle birlikte ortak paydada Eskişehir için ne yapabilirizi istişare ediyoruz. Bu bağlamda parti veyahut siyasi görüş gözetmiyoruz. Çünkü Eskişehir ve Eskişehirspor için siyaset üstü olmalıdır. Bu bağlamda geçmiş dönem Eskişehir milletvekilimiz Yaşar Dedelek'i ziyaret ettik. Yerel siyaset üzerine biraz eskilerden, biraz da bugünden konuştuk. Hoş sohbeti için değerli büyüğümüze çok teşekkür ediyorum" dedi.

Dedelek ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hayatı siyasi mücadelelerle geçmiş biri olduğunu belirtti.

Yaşar Dedelek ise Zihni Çalışkan'ın ziyaretini anlamlı bulduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir'in ve Eskişehirspor'un geleceğinden tutun da şehrimize yapılacak yatırımlara kadar çok verimli istişarelerde bulunduk. Bundan çok memnuniyet duydum. Çünkü 3 üniversitesi bulunan öğrenci şehri kentimizin olgun insanları, yetişmiş insanları olan bir yerde siyasi partilerin kavgadan ziyade uzlaşmadan yana olmalarını hep temenni etmişimdir. Elbette siyasi görüşümüzde farklılıklar olabilir ama Eskişehir'in yatırımlarıyla ilgili özellikle de gençlerimizin sempati duyduğu, 1965'te 14 yaşında olduğum ve taraftarlığından geldiğim Eskişehirspor'u gündeme getirmemiz fevkalade faydalı olmuştur. Kendilerine bir kez daha çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu diyaloglarımız diğer siyasi partilere de örnek olur. Birlikte ilk ileri adımı atan değerli başkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Başkanımızın Eskişehir için yaptığı olumlu açıklamalara destek vereceğiz. Eskişehir hepimizin başka kentimiz yok."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan, eski bakanlardan İbrahim Yaşar Dedelek'i ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan, eski bakanlardan İbrahim Yaşar Dedelek'i ziyaret etti - Son Dakika
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