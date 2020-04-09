ESKİŞEHİR Alkol yüzünden ehliyeti alınan sürücüye, Anayasa Mahkemesi'nden sevindiren karar - Son Dakika
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ESKİŞEHİR Alkol yüzünden ehliyeti alınan sürücüye, Anayasa Mahkemesi'nden sevindiren karar

6 saat önce

Alkol yüzünden ehliyeti alınan sürücüye, Anayasa Mahkemesi'nden sevindiren kararESKİŞEHİR'de Serhat Soysalan'ın (37), 4 yıl önce 0.76 promil alkollü araç kullandığı iddiasıyla ehliyetine el konuldu.

Alkol yüzünden ehliyeti alınan sürücüye, Anayasa Mahkemesi'nden sevindiren karar

ESKİŞEHİR'de Serhat Soysalan'ın (37), 4 yıl önce 0.76 promil alkollü araç kullandığı iddiasıyla ehliyetine el konuldu. Aynı gece hastaneden kan testi yaptırarak alkolsüz olduğuna dair raporla Sulh Ceza Hakimliği'ne 2 kez itirazda bulunan Soysalan, ret kararı üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Çıkan kararda adil yargılanma hakkının ihlal edildiği belirlenen Soysalan dosyası yeniden Eskişehir 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

Eskişehir'deki bir fabrikada işçi olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Serhat Soysalan, 2016 yılı Ekim ayında gece vardiyasından çıktıktan sonra Bursa yolu 12'nci kilometre yapılan yol uygulamasında durduruldu. Eskişehir Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerde 0.76 promil alkollü olarak araç kullandığının tespit edilen Soysalan'a 844 lira idari para cezası verilerek ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Serhat Soysalan, alkol kullanmadığını ve alkol test cihazının kalibrasyonun hatalı olduğunu öne sürerek Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nden kan testi yaptırıp alkolsüz olduğuna dair raporla Sulh Ceza Hakimliği'ne 2 kez itirazda bulundu. Ancak her iki mahkemede gerekçesiz olarak itirazı kabul etmedi.

ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURDU

Fabrika işçisi Soysalan, avukatı aracılığıyla 2017 yılında Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak itirazların gerekçesiz olarak reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini iddia etti. Dosyayı gündemine alan Anayasa Mahkemesi Soysalan'ı haklı bularak, gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Resmi Gazete de yayınlanan kararda 'adil yargılama hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği, ihlal kararının sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına karar verdiği' belirtildi.

6 AY ARACIMA BİNEMEDİM

Alkol kullanmadığı halde ehliyetine 6 ay el konulduğunu ve bu süre içerisinde araç kullanamadığını ifade eden Soysalan, mağdur olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

'Olay günü fabrikadan mesai çıkışı trafik uygulamasına tabi tutuldum. Bana alkol testi yapıldı. Memur arkadaşlara alkollü olmadığımı dile getirdim ama onlar beni dinlemedi. Yapılan testte alkollü olduğum ortaya çıktı. Doğal olarak ben bunu kabul etmedim. Çünkü alkolsüz olduğumu biliyordum. Sanırım alkolmetreleri bozuktu. Zaten avukatımın yaptığı araştırmalarda da alkolmetrenin bozuk olduğuna dair elimizde deliller var. Olaydan sonra ben hastaneye gittim, kan testi yaptırdım. Orada alkollü olmadığım ortaya çıktı ve bunu yargıya taşımak istedim. Burada iki defa yerel mahkemeye başvurdu avukatım. Kararın olumsuz olması üzerine olayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Anayasa Mahkemesi'nden karar çıktı. Ehliyetim 6 ay süre ile alındı ve 844 lira para cezası yazıldı. Aracım bağlandı, 6 ay süresince aracıma binemedim. işe gidip gelemedim, çocuğumu okula götürüp, getiremedim. Bunlar benim için maddi yönden sıkıntı oldu'

'BU DAVA EMSAL NİTELİĞİNDE'

Serhat Soysalan'ın avukatı Çiğdem Daş da Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın emsal niteliğinde olduğunu söyledi. Bu gibi mağduriyet yaşayanların mahkemelere başvurması gerektiğini anlatan Av. Daş, 'Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. Anayasa Mahkemesi de 3 yıl sonra istediğimiz kararı neticelendirdi ve müvekkilimin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Dosya Anayasa Mahkemesi'nden Sulh Ceza Mahkemesi'ne gelecek. Yeniden bir yargılama yapılacak. Yargılamada muhtemelen müvekkilimin lehine bir karar verilecek. Adli ve idari para cezası kaldırılarak, sonuçlanacak. Bu dava emsal niteliğinde, bu yüzden bu mağduriyeti yaşayan herkesin bunu öğrenip, dile getirip başvurularını yapması gerektiği kanaatindeyim' şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR Alkol yüzünden ehliyeti alınan sürücüye, Anayasa Mahkemesi'nden sevindiren karar

Anayasa Mahkemesi, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:05 Kaynak: DHA

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