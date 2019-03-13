Son Dakika Haberleri: Eskişehir-Alpu Kara Yolunda İyileştirme Çalışmaları Başladı

Eskişehir-Alpu Kara Yolunda İyileştirme Çalışmaları Başladı

49 dakika önce

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir-Alpu kara yolu iyileştirme çalışmalarının önemli olduğunu belirterek, 39 kilometrelik yolun kısa sürede bitirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Eskişehir-Alpu Kara Yolunda İyileştirme Çalışmaları Başladı, System.String[]
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir-Alpu kara yolu iyileştirme çalışmalarının önemli olduğunu belirterek, 39 kilometrelik yolun kısa sürede bitirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Çalışkan, çalışmaların başlaması nedeniyle Eskişehir-Alpu karayolu 5. kilometre düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kent halkının yanı sıra Alpu, Mihalıççık ve aynı güzergahtaki diğer ilçelerin ulaşımını sağlayan kara yolunda başlatılan çalışmanın çok önemli olduğunu kaydetti.

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı ise Eskişehir ve ilçelerini kapsayacak bir büyük yatırımın başlamasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, daha önce genişletilen yolun duble yola dönüştürüldüğünü ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:42 Kaynak: AA

Mihalıççık, AK Parti, Alpu, Eskişehir, Güncel
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