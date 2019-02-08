Eskişehir Alpu Kömür Alanı Özelleştirmesinde Son Teklif Tarihi Uzatıldı
59 dakika önce
Eskişehir Alpu Kömür Rezerv Alanı’nın işletme hakkı verilmesi yöntemiyle özelleştirmesinde son teklif tarihi uzatıldı. Elektrik Üretim AŞ’ye ait Eskişehir Alpu Kömür Rezerv Alanı özelleştirmesinde ön yeterlilik ve son teklif tarihi 27 Haziran’a ertelendi. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yer alan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ilanına göre, 27 Eylül 2017 tarihinde işletme hakkı verilmesi yöntemiyle özelleştirileceği ilan edilen […]The post Eskişehir Alpu Kömür Alanı özelleştirmesinde son teklif tarihi uzatıldı appeared first on Enerji Enstitüsü.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:05
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