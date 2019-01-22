Eskişehir Alpu Kömürlü Termik Santral Davasında Karar

Eskişehir'in Alpu ilçesine yapılması planlanan Kömürlü Termik Santral için Tepebaşı Belediyesi tarafından açılan dava sonuçlandı.

Eskişehir'in Alpu ilçesine yapılması planlanan Kömürlü Termik Santral için Tepebaşı Belediyesi tarafından açılan dava sonuçlandı. Danıştay'a, 'Acele kamulaştırma' kararına karşı açılan dava, itiraz yolu kapalı olmak üzere yürütülmesinin durdurulması hükmüne bağlandı.



Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir'e yapımı planlanan kömürlü termik santral için verilen "Acele kamulaştırma" kararının, Tepebaşı Belediyesi tarafından açılan dava sonucunda, itiraz yolu kapalı olmak üzere yürütülmesinin durdurulması hükmüne bağlanmasını değerlendirdi. Danıştay Altıncı Dairesi tarafından verilen kararın hayırlı olmasını temenni eden Başkan Ataç, "Eskişehir'e hayırlı olsun. Çocuklarımızın geleceği için toprağımızın temizliğini korumakta kararlıyız" dedi. Başkan Ataç, "Gözün aydın Eskişehir" ifadesini kullandığı açıklamasında, "Kentimizde yapımı planlanan kömürlü termik santral için verilen 'Acele kamulaştırma' kararı, belediyemiz tarafından açılan dava sonucu, Danıştay Altıncı Dairesi kararıyla, itiraz yolu kapalı olmak üzere yürütülmesinin durdurulması hükmüne bağlandı. Bu karar kentimize hayırlı olsun. Diliyorum ki Eskişehir'in en verimli toprakları üzerine yapılması planlanan kömürlü termik santral ısrarından vazgeçilir. Gelecek, temiz ve yenilenebilir enerjide. Mücadelemize destek veren tüm yurttaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.



Hakkında davalar açılmıştı



Bilindiği üzere Eskişehir Alpu Termik Santral Projesi ve proje kapsamında gerçekleştirilen idari işlemlere ilişkin olarak Eskişehir'de birçok kurum, kişi ve sivil toplum kuruluşu tarafından işlemlerin iptal edilesi talebi ile davalar açılmıştı. Bu davalardan biri de Tepebaşı Belediyesi tarafından, Eskişehir sınırları içerisinde tesis edilecek kömürlü termik santralin inşası amacıyla Sepetçi Mahallesi'nde Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından bazı taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27. maddesine göre acele kamulaştırılmasına ilişkin 26.04.2018 tarihli, 30403 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 26.03.2918 tarihli, 2018/11555 sayılı Bakanlar Kurulu kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi ve yürütmesinin durdurulması talebi ile Danıştay nezdinde açılan iptal davasıydı. Söz konusu dava dosyasında, Danıştay Altıncı Dairesi kararı ile itiraz yolu kapalı olmak üzere dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması hükme bağlandı.



"Santral nedeniyle oluşabilecek su kirliliğinin tarım alanlarına etkisi detaylı olarak irdelenmedi"



Eskişehir Alpu Termik Santral Projesi açısından önem taşıyan söz konusu Danıştay kararının gerekçe kısmında, "Uyuşmazlıkta, acele kamulaştırma işlemine konu termik santral için yapılan çevre düzeni planı değişikliğinin kesinleşmediği, anılan plana ve tarım dışı kullanım kararlarına karşı davaların açılmış olduğu, termik santral için ÇED olumlu kararının iptali istemiyle de açılan davalar olduğu ve ilişkili projedeki ÇED gerekli değildir kararının ise Mahkemece iptaline karar verildiği gibi termik santral kurulacak alanın büyük ova koruma alanında kaldığı ve verimli tarım alanları olduğu, burada santral nedeniyle oluşabilecek su kirliliğinin tarım alanlarına etkisinin detaylı olarak irdelenmediği, dünya lületaşı rezervlerinin büyük bir kısmının alandan karşılandığı, dolayısıyla taşınmazların termik santral için kamulaştırılmasında üstün kamu yararının bulunmadığı, bu durumda taşınmazın acele kamulaştırılamayacağı, davalı idarelerce de 2942 sayılı Kanunun 27. Maddesinde yer verilen acelelik halinin ortaya koyulamadığı sonucuna varıldığından, davaya konu taşınmazların acele kamulaştırılması yolunda tesis edilen Bakanlar Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı" vurgulandı. - ESKİŞEHİR

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