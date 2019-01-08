Son Dakika Haberleri: Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği'den Diksiyon Dersleri

Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği'den Diksiyon Dersleri

25 dakika önce

Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği eğitim etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek diksiyon derslerine başladı.

Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği'den Diksiyon Dersleri, System.String[]
Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği eğitim etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek diksiyon derslerine başladı.

Eskişehir Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi ile bağlantılı olarak başlatılan diksiyon derslerine farklı yaş gruplarından 28 kursiyer katılıyor. Diksiyon Öğretmeni Şeker Aybala tarafından verilen dersler ile diksiyon konusunda kursiyerler bilgilendiriliyor. Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Doğanses, kurs açılışında yaptığı konuşmada, "Bir arada yaşayan insanları millet niteliğine kavuşabilmesi için, gerekli yapı taşlarından biri de hiç kuşkusuz dildir. Türkçe dili var olmazsa, Türk de var olmaz düsturundan aldığımız ilhamla, Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği olarak güzel Türkçemizin düzgün kullanımını sağlamak ve dilimizi korumak amacıyla, diksiyon derslerine başladık. Kurs sonunda diksiyon eğitimini bitiren kursiyer öğrencilerimize, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikalar törenle verilecektir" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:25 Kaynak: İHA

Tepebaşı, Eskişehir, Yaşam
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