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ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi yazılımcılarının geliştirdiği çevrim içi eğitim sistemiyle veriler güvende - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi yazılımcılarının geliştirdiği çevrim içi eğitim sistemiyle veriler güvende

13.06.2021 11:22

Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezince (BAUM) hazırlanan "Mergen" adlı öğrenme yönetim sistemi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde üniversitelerin güvenli bir şekilde çevrim içi eğitim hizmeti sunmasını sağladı.

Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezince (BAUM) hazırlanan "Mergen" adlı öğrenme yönetim sistemi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde üniversitelerin güvenli bir şekilde çevrim içi eğitim hizmeti sunmasını sağladı.

BAUM yazılım ekibi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) altyapı desteğiyle eğitim öğretim faaliyetlerinin çevrim içi ortamda yürütülebilmesi için özelleştirilmiş açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemi olan "Mergen"i geliştirdi.

Canlı ders, ödev verme ve alma, sınav yapma, video konferans oluşturma gibi imkanlar sunan "Mergen", çevrim içi eğitim veren başka üniversitelerden de ilgi gördü.

Ücretsiz sunulan, bakımı ve sürdürülebilirliği BAUM tarafından sağlanan sistemi Anadolu Üniversitesinin yanı sıra Eskişehir Teknik, İstanbul, Adıyaman, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri, Alanya Alaaddin Keykubat, Ankara Hacı Bayram Veli, Bingöl ve Niğde Ömer Halisdemir üniversiteleri kullandı. "Mergen" yazılımı aracılığıyla derslerden 130 bin öğrenci faydalandı.

"Bilginin ülkede kalması çok önemli"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, AA muhabirine, ismini Türk mitolojisinde bilgiyi elinden tutan, bilgiye hükmeden anlamına gelen "Mergen" koydukları bir öğrenme yönetim sistemine sahip olduklarını söyledi.

Bu sistem aracılığıyla üniversitedeki ve akademisyenlerin bilgilerini öğrencilere aktarmayı amaçladıklarını belirten Erdal, şöyle konuştu:

"Bilginin ülkede kalması, bunların milli ve yerli yazılımlarla mümkün olması çok önemli. Mergen, birçok öğrenme işlevini yürütüyor. Canlı dersler, verilen ödevler ve yapılan sınavlar kendi sistemimizde depolandığından, bu veriler ülkemizde kalıyor. Bu sistemin farklı bir özelliği de birçok başka sistemle entegre edilebiliyor. Dışarıdan alınan lisanslı bir yazılımda programa müdahale etme şansınız olmuyor. Mergen'in altyapısında açık kaynak kodlu bir işletim sistemi yer aldığı için e-Devlet ile entegrasyonunu, canlı ders için video konferans sistemlerinin entegrasyonunu rahatlıkla yapabiliyoruz. Hem sistemin açık kaynak kodlu olması hem de buna milli sistemlerimizi entegre edebilmemiz verinin ülkede kalmasını garanti altına alıyor. Veriyi herhangi bir bulut sistemine nakletme gibi özelliği yok."

Verilerin depolanması için önemli bir depolama hacmi gerektiği için "Mergen"i BTK desteğiyle yürüttüklerini, server hizmetini de bu kurum üzerinden aldıklarını dile getiren Erdal, kendileri dahil 9 üniversiteye güz ve bahar dönemlerinde verdikleri destekle hiçbir aksama olmadan bu süreci tamamlamak üzere olduklarını sözlerine ekledi.

ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi yazılımcılarının geliştirdiği çevrim içi eğitim sistemiyle veriler güvende
ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi yazılımcılarının geliştirdiği çevrim içi eğitim sistemiyle veriler güvende
ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi yazılımcılarının geliştirdiği çevrim içi eğitim sistemiyle veriler güvende
ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi yazılımcılarının geliştirdiği çevrim içi eğitim sistemiyle veriler güvende

Anadolu Üniversitesi, Bilgisayar, Eskişehir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi yazılımcılarının geliştirdiği çevrim içi eğitim sistemiyle veriler güvende - Son Dakika


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