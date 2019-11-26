Son Dakika Haberleri: Eskişehir Anadolu Yıldızları Spor Kulübü öğrencilerini Anıtkabir ziyareti
Son Dakika Yaşam Eskişehir Anadolu Yıldızları Spor Kulübü öğrencilerini Anıtkabir ziyareti - Son Dakika

Eskişehir Anadolu Yıldızları Spor Kulübü öğrencilerini Anıtkabir ziyareti

6 saat önce

Eskişehir Eğitim ve Öğretimi Destekleme Derneği; Eskişehir Anadolu Yıldızları Spor Kulübü öğrencilerini, Eskişehir'den Ankara'ya götürerek Anıtkabir'i ziyaret ettiler.

Eskişehir Anadolu Yıldızları Spor Kulübü öğrencilerini Anıtkabir ziyareti, System.String[]

Eskişehir Eğitim ve Öğretimi Destekleme Derneği; Eskişehir Anadolu Yıldızları Spor Kulübü öğrencilerini, Eskişehir'den Ankara'ya götürerek Anıtkabir'i ziyaret ettiler.


Dernek yönetim kurulu üyelerinden Serpil Özbek ve Sara Timur, ziyaret ile ilgili yaptıkları ortak açıklamada, "Eskişehir Eğitim ve Öğretimi Destekleme Derneği sponsorluğunda; Eskişehir Anadolu Yıldızları Spor Kulübü sporcuları ile hep birlikte Eskişehir'den Ankara' ya giderek Anıtkabir'i ziyaret ettik ve ziyaret yoğun ilgi gördü. Derneğimizin burslu öğrencileri, Anadolu Yıldızları Spor Kulübü'nün tekvando sporcuları ve antrenörleri Büşra Benzer, Osman Benzer ile birlikte Eskişehir'den Ankara'ya giderek Anıtkabir'i ziyaret ettik. Amacımız, "Anıtkabir e hiç gitmemiş olanlara farkındalık oluşturmak ve daha önce hiç şehir dışına çıkmamış öğrencilere de farklı deneyimler yaşatmak ve kazandırmaktır. Anıtkabir'e ziyarete götürdüklerimiz, çok heyecanlandılar ve çok mutlu oldular" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Anıtkabir, Ankara, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:43 Kaynak: İHA
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