Eskişehir ankara'da cinayet işleyen şüpheli, eskişehir'de yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir ankara'da cinayet işleyen şüpheli, eskişehir'de yakalandı - Son Dakika

Eskişehir ankara'da cinayet işleyen şüpheli, eskişehir'de yakalandı

6 saat önce

Ankara'da cinayet işleyen şüpheli, Eskişehir'de yakalandıAnkara'da, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan aranan Şahin A., Eskişehir'de saklandığı evde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Ankara'da cinayet işleyen şüpheli, Eskişehir'de yakalandı

Ankara'da, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan aranan Şahin A., Eskişehir'de saklandığı evde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şahin A.?nın üzerinde atışa hazır ve Türkiye'de sadece özel kuvvetlerin kullandığı tabanca ve mermisi ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan aranan Şahin A.?nın Çankaya Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri eve düzenledikleri operasyonda katil zanlısı Şahin A.?yı yakalayıp gözaltına aldı. Katil zanlısının üzerinde atışa hazır ve Türkiye'de sadece özel kuvvetlerin kullandığı (Sig Sauer) tabanca ile mermileri ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Şahin A.?nın ayrıca 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapmak ve satmak' suçlarından da arandığı ortaya çıktı. Katil zanlısının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Eskişehir ankara'da cinayet işleyen şüpheli, eskişehir'de yakalandı

Eskişehir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir'de bilinçli kaza yapıp sigorta şirketlerini dolandıran suç örgütüne operasyon
Kurgulanmış kazalarla sigorta şirketlerini 20 milyon TL dolandırdılar Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi Kuyumcuyu soyup altınları gömen 4 kişi yakalandı

Son Dakika Haberleri
02:58 Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu (2) - Son Dakika
02:57 Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu - Son Dakika
02:52 Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu (2) - Son Dakika
02:34 HDP önünde nöbet tutan anne Hüsniye Kaya'nın kızı Mekiye evine döndü - Son Dakika
02:30 Tır'ın altına giren otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
23:50 Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Son Dakika
23:47 Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 03:54:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir ankara'da cinayet işleyen şüpheli, eskişehir'de yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]