Eskişehir -ankara karayolunda bir yolcu otobüsünün buzlanan yolda yan yatması sonucu meydana gelen... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir -ankara karayolunda bir yolcu otobüsünün buzlanan yolda yan yatması sonucu meydana gelen... - Son Dakika

Eskişehir -ankara karayolunda bir yolcu otobüsünün buzlanan yolda yan yatması sonucu meydana gelen...

7 saat önce

Eskişehir -Ankara karayolunda bir yolcu otobüsünün buzlanan yolda yan yatması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı-1.

Eskişehir - Ankara karayolunda bir yolcu otobüsünün buzlanan yolda yan yatması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı-1

Eskişehir -ankara karayolunda bir yolcu otobüsünün buzlanan yolda yan yatması sonucu meydana gelen...

Eskişehir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:01 Kaynak: DHA
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