Eskişehir -ankara karayolunda bir yolcu otobüsünün buzlanan yolda yan yatması sonucu meydana gelen... - Son Dakika

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Eskişehir -ankara karayolunda bir yolcu otobüsünün buzlanan yolda yan yatması sonucu meydana gelen...
7 saat önce
Eskişehir -Ankara karayolunda bir yolcu otobüsünün buzlanan yolda yan yatması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı-1.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:01 Kaynak: DHA
Eskişehir - Ankara karayolunda bir yolcu otobüsünün buzlanan yolda yan yatması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı-1
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