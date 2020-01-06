Eskişehir -ankara karayolunda bir yolcu otobüsünün buzlanan yolda yan yatması sonucu meydana gelen... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir -ankara karayolunda bir yolcu otobüsünün buzlanan yolda yan yatması sonucu meydana gelen... - Son Dakika

Eskişehir -ankara karayolunda bir yolcu otobüsünün buzlanan yolda yan yatması sonucu meydana gelen...

11 dakika önce

Eskişehir -Ankara karayolunda bir yolcu otobüsünün buzlanan yolda yan yatması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı-2.

Eskişehir - Ankara karayolunda bir yolcu otobüsünün buzlanan yolda yan yatması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı-2

Eskişehir -ankara karayolunda bir yolcu otobüsünün buzlanan yolda yan yatması sonucu meydana gelen...

Eskişehir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:08 Kaynak: DHA
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