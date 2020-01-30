Eskişehir-Antalya hızlı demiryolu hattı etüt çalışmaları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir-Antalya hızlı demiryolu hattı etüt çalışmaları başladı - Son Dakika

Eskişehir-Antalya hızlı demiryolu hattı etüt çalışmaları başladı

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Dev bir demiryolu projesi için düğmeye bastık. Eskişehir'i Kütahya ve Afyonkarahisar üzerinden Antalya'ya hızlı demiryolu hattı ile bağlamak için etüt projelerini başlattık" dedi.

Eskişehir-Antalya hızlı demiryolu hattı etüt çalışmaları başladı, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Dev bir demiryolu projesi için düğmeye bastık. Eskişehir'i Kütahya ve Afyonkarahisar üzerinden Antalya'ya hızlı demiryolu hattı ile bağlamak için etüt projelerini başlattık" dedi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Eskişehir ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Eskişehir'in Antalya'ya hızlı demiryolu hattı ile bağlanacağını belirten Bakan Turhan, "Eskişehir bugün tüm komşu illere bölünmüş yollarla bağlı. Şehrin 92 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplı yolu vardı. 328 kilometreye yükselterek Eskişehirlileri yollarda güvenle konforla tanıştırdık. Bu yılın başına kadar Ankara-Eskişehir YHT hattını 18 milyon, Ankara- İstanbul YHT hattında ise 15 milyon yolcu taşıdık. Elbette bunlarla yetinmiyoruz. Dev bir demiryolu projesi için düğmeye bastık. Eskişehir'i Kütahya ve Afyonkarahisar üzerinden Antalya'ya hızlı demiryolu hattı ile bağlamak için etüt projelerini başlattık. Proje çalışmaları 2020 yılı sonunda tamamlanacak. Proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından bütçe imkanları dahilinde yapım olarak yatırım programına almayı planlıyoruz."


dedi. - ANTALYA

Mehmet Cahit Turhan, Eskişehir, Kütahya, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
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