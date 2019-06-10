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ESKİŞEHİR Apartmanın çatısından atlayıp intihar etti

8 saat önce

Apartmanın çatısından atlayıp intihar ettiESKİŞEHİR'de Özkan Karaman (20), çıktığı 8 katlı bir apartmanın çatısından atlayıp intihar etti.

Apartmanın çatısından atlayıp intihar etti
ESKİŞEHİR'de Özkan Karaman (20), çıktığı 8 katlı bir apartmanın çatısından atlayıp intihar etti.
Vişnelik Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir süre dolaştığı öğrenilen Özkan Karaman, bir banka oturduktan sonra kapısını açık gördüğü 8 katlı apartmana girdi. Çatıya çıkan Karaman, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında atlayıp intihar etti. İhbar üzerine giden sağlık ekipleri Karaman'ın hayatını kaybettiği belirledi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Özkan Karaman'ın cesedi hastane morguna kaldırıldı.
ESKİŞEHİR Apartmanın çatısından atlayıp intihar etti
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:16 Kaynak: DHA
Atatürk Caddesi, Karaman, Güncel
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